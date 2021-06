È stata la dolcissima Giulia nella serie “Caro Maestro”, impossibile dimenticarla: com’è diventata oggi? Le sue foto vi sbalordiranno.

Tra le tantissime serie televisive che ci hanno fatto compagnia intorno agli anni ’90, è davvero impossibile non ricordare questa: “Caro Maestro”. Con protagonisti indiscussi Elena Sofia Ricci, Marco Columbro, le grandissime Franca Valeri e Sandra Mondaini e tantissimi altri, la serie ha riscosso un successo davvero smisurato. Tanto è vero che ancora adesso detiene un posto nel cuore di tutti gli italiani. Tra i tanti bambini che recitavano in “Caro Maestro”, c’era anche lei. Stiamo parlando proprio della bellissima e dolcissima Giulia. Voi la ricordate?

Con i suoi occhi, il suo sorriso e la sua immensa dolcezza, la piccola Giulia è stata una delle protagoniste indiscusse di “Caro Maestro”. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventata oggi? E, soprattutto, cosa fa? Sono trascorsi esattamente 14 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione, ma com’è cambiata negli anni? Volete proprio saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Caro Maestro, ricordate la bellissima Giulia? Eccola oggi dopo 17 anni

Correva esattamente l’anno 1996 quando, per la prima volta in assoluto, “Caro Maestro” andava in onda per la prima volta. Incentrato sulle vicende di Stefano ed Elisa, rispettivamente Marco Columbro ed Elena Sofia ricci, che dopo anni si incontrano e si innamorano nuovamente, la serie televisiva ha riscosso un successo più che immediato. Che fine hanno fatto, però, i suoi protagonisti? In particolare, ricordate la piccola e dolcissima Giulia? Ebbene: com’è cambiata la sua vita dopo la serie? E, soprattutto, com’è diventata? Procediamo con ordine.

Ovviamente, dopo lo smisurato successo di “Caro Maestro”, la piccola Giulia ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Proprio qualche anno fa, ad esempio, l’abbiamo vista ne “I Cesaroni” nei panni di Carlotta. Ma non solo. In questi lunghissimi 14 anni, Roberta Scardola, è questo il suo “vero” nome”, ha preso parte a tantissimi altri progetti di successo. A partire, quindi, da film cinematografici. Fino a serie televisive e cortometraggi.

Com’è cambiata, invece? Date uno sguardo da vicino:

Davvero impressionante, vero? Sono trascorsi ben 14 anni da “Caro Maestro”, eppure Roberta Scardola è letteralmente identica alla piccola Giulia. Siete d’accordo?