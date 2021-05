Dopo 8 anni dalla prima messa in onda in Italia, il Segreto ha chiuso i battenti, ma com’è finito? Il colpo di scena dell’ultima puntata.

Era esattamente il il 10 Giugno del 2013 quando, dopo lo spietato successo riscontrato in Spagna, la soap opera “Il Segreto” veniva trasmesso anche in Italia. Ed, in particolare, su Canale 5. Da quel momento, sono passati poco meno di dieci anni, si sono susseguiti numerosi personaggi, tutti entrati nel cuore dei suoi telespettatori, e si sono alternate allettanti storie. Purtroppo, però, ogni cosa bella è destinata a terminare. Ed anche per Il Segreto è stato lo stesso. Proprio ieri, Venerdì 28 Maggio, è andata in onda l’ultima puntata della soap opera.

Leggi anche –> Daydreamer, com’è finita l’ultima puntata? Colpo di scena incredibile, nessuno se lo aspettava

Dopo quasi otto anni dalla sua prima messa in onda in Italia, Il Segreto ha chiuso definitivamente i battenti. Ma cosa sarà successo? Com’è finito? Ebbene: ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sono successi numerosi colpi di scena.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Il Segreto, com’è finito? Colpo di scena

Dopo otto anni, quindi, Il Segreto ha smesso di incantare i suoi telespettatori. Ebbene, a questo punto ci chiediamo: com’è finito? Siete curiosi di saperlo? Vi diremo tutto, statene certi. Anche se, vi anticipiamo, il “segreto” di Pepa non è stato affatto svelato. Ricordiamo che la giovanissima ragazza è stata rapita, dopo aver partorito nel bosco, da un personaggio misterioso. Ma in tutti questi anni, purtroppo, non abbiamo mai saputo chi sia. Ecco. Non l’abbiamo saputo nemmeno nel corso dell’ultima puntata. Ancora adesso, quindi, resta completamente irrisolta la fine del personaggio della bellissima Pepa.

Jean Pierre è stato arrestato! Si, avete letto proprio bene. È venuto a galla, finalmente, che è stato proprio lui ad uccidere Maqueda e il Marchese de Los Visos. Ed, ovviamente, è stato portato dietro le sbarre. Una decisione davvero indispensabile. Soprattutto se si considera che lo stesso Jean Pierre stava architettando anche l’uccisione di Tomas.

Ricordate che Rosa ha dichiarato di essere incinta? Ebbene: è tutta una menzogna! La ragazza, infatti, confesserà a sua madre di non esserlo affatto, ma di aver inventato tutto. Inevitabile, quindi, la scelta dei suoi genitori: la ragazza è pazza. E, purtroppo, deve farsi curare. Rosa accetta la richiesta dei suoi genitori, ma prima di farlo compie un gesto folle: vuole uccidere Carolina. Ci riuscirà? Assolutamente no! Anzi, sia lei che sua madre accetteranno di essere rinchiuse.

Leggi anche –> Buongiorno Mamma, com’è finita l’ultima puntata: colpo di scena, ve lo sareste aspettati?

Infine, Don Filiberto pone fine al villaggio di Puente Viejo. Si, sarà proprio lui l’artefice della totale distruzione. E della morte dei suoi abitanti. Procediamo con ordine, però. Il prete sta per essere ucciso da diversi operai. Chi li ha mandati? Semplice: Donna Francisca. Il piane della donna, però, non viene messe in atto. E così il prete decide di organizzare la sua vendetta: utilizzare un esplosivo. È proprio a causa di questo che sono morti tutti. Fatta eccezione per Marta, Ramon, Rosa e Donna Begona, che si sono salvati perché partiti prima, sono morti tutti.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa ultima puntata?