Avete mai visto la mamma di Lionel Messi? Sui social, spunta uno scatto in sua compagnia: quel dettaglio non sfugge affatto.

Se vi chiedessimo se avete mai visto la mamma di Lionel Messi, quale sarebbe la vostra risposta? Noi siamo riusciti a rintracciare uno scatto insieme spulciando con attenzione il suo profilo social ufficiale. È proprio qui che il “campeon” argentino, oltre che condividere scatti appartenenti alla sua sfera professionale, in compagnia di sua moglie Antonella e dei suoi figli, è solito immortalarsi con membri della sua famiglia. Qualche tempo fa, ad esempio, l’attaccante del Barcellona ha condiviso una scatto proprio in compagnia di sua mamma. Voi l’avete mai vista?

Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, guardando con attenzione la foto, c’è un particolare “dettaglio” che non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Lionel Messi, conoscete sua mamma? È impressionante: quel dettaglio non sfugge

Con un profilo Instagram che conta più di 220 mila followers, Lionel Messi entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famosissimo social network. Attivissimo e seguitissimo, la “pulce” del Barcellona non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. È proprio qui che, dandoci un’occhiata approfondita, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti “privati” che ci permettono di conoscere la sua famiglia. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ci sono foto in compagnia di sua moglie e dei suoi bambini, ma anche insieme a sua madre. D’altra parte, lo sappiamo benissimo: il campione è particolarmente legato alle sue origini. E, spesso e volentieri, lo dimostra anche sul suo profilo Instagram.

Voi, però, avete mai visto la mamma di Lionel Messi? Ci pensiamo noi, ovviamente! Fateci sapere, però, se anche voi, così come noi, avete notato un “particolare” dettaglio. Di che cosa parliamo esattamente? Guardare per credere:

Eccoli, Lionel Messi e sua mamma. Davvero bellissimi, vero? Ebbene: ma voi avete notato anche voi quel “dettaglio”? Di cosa parliamo? Semplice: il calciatore e la sua mamma sono letteralmente identici. Siete d’accordo con noi?