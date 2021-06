Benedetta e Cristina Parodi, conoscete il fratello? Ha intrapreso anche lui la medesima carriera delle sorelle.

Benedetta Parodi è sempre sotto la luce dei riflettori, dato che, è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite. Nell’ultimo periodo, lo sappiamo benissimo, è impegnata nelle riprese di Bake Off Italia-Dolci in forno. Ovviamente, sappiamo che Benedetta è la sorella della bravissima e bellissima giornalista e conduttrice Cristina Parodi, ma sapete che in famiglia c’è anche un fratello?

Leggi anche Benedetta Parodi svela un “segreto” del backstage di Bake Off: l’ha mostrato solo ora, pazzesco!

L’avete mai visto? Il suo nome è Roberto, e sembrerebbe che anche quest’ultimo, sia entrato nello stesso campo di comunicazione delle sorelle. Ma cosa sappiamo di lui? Siete curiosi di scoprire qualche particolare aggiuntivo sul fratello di Cristina e Benedetta Parodi? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

Cristina e Benedetta Parodi, avete mai visto il fratello? Non tutti sanno chi è

Sono due conduttrici amatissime e apprezzatissime, Cristina e Benedetta Parodi, in questi anni, pian piano, sono divenute molto popolari. Questo, ovviamente, è merito del loro talento e della grande forza di volontà. Ma forse, non tutti sanno che, in famiglia c’è anche un fratello: lo sapevate?

Leggi anche Cristina Parodi fotografata con la madre: tutti notano l’incredibile dettaglio

Il suo nome è Roberto, classe 1963, ha circa 57 anni. Da quanto si apprende sul web, curiosando un po’, sembrerebbe che anche lui sia entrato nel mondo della comunicazione, proprio come le sorelle. L’uomo si è laureato in ingegneria meccanica e successivamente, è divenuto un dirigente di banche estere. Ma sembrerebbe che abbia cambiato mestiere e ad oggi, sia divenuto un bravissimo giornalista e scrittore, svolgendo, come abbiamo detto, la medesima professione di Cristina e Benedetta.

E’ riuscito a far conciliare il suo lavoro con la passione per le moto, divenendo il direttore del periodico Riders. Per quanto riguarda l’aspetto privato, nel 1994, Roberto Parodi è giunto al matrimonio con Giovanna Dedè, e la coppia ha allargato la famiglia con la nascita di tre figli.