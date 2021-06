Flora Canto, avete mai visto sua madre? La somiglianza è assurda, tutti hanno notato quel ‘particolare’

Avete mai visto la madre di Flora Canto? E’ bellissima, e la somiglianza con sua figlia è assurda.

Siamo sempre pronti a pubblicare qualcosa sui nostri canali social, che sia una foto, da soli o in compagnia, o una storia, o anche solo guardare, visualizzare, lasciare commenti. Sono queste le azioni che fanno parte ormai della nostra quotidianità e non riusciamo a farne a meno. Sotto la luce dei riflettori sono però presenti soprattutto i personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili social di migliaia di follower non possono non riscontrare una certa attenzione.

Tra le conduttrici più apprezzate dobbiamo citare proprio lei, Flora Canto. Anche la presentatrice ha un profilo instagram, e i suoi follower sono oltre i 300 mila. Un numero impressionante e per questo, ogni suo post o movimento social non passa inosservato. E a non passare inosservato è stato proprio un post, di qualche settimana fa, in cui Flora si è mostrata insieme a sua madre: osservando, tutti hanno notato la somiglianza davvero incredibile. E voi, avete mai visto la mamma dell’attrice?

Flora Canto, la somiglianza con sua madre è incredibile: lo scatto ha lasciato tutti di stucco

Ebbene, a destare grande attenzione sui social, sono soprattutto i personaggi del mondo dello spettacolo, e vi abbiamo messo in primo piano la bellissima Flora Canto. L’attrice ha un canale instagram di oltre 300 mila follower, e qui, è avvezza a condividere attimi della sua quotidianità.

Qualche settimana fa, Flora ha pubblicato un post in cui erano presenti delle foto, insieme a sua madre. Osservando bene, tutti hanno notato la bellezza di entrambe, certo, ma soprattutto la somiglianza, davvero tanta! Anzi, c’è un particolare che tutti hanno evidenziato, ovvero il fatto che le due donne sembrano, in realtà, sorelle. Guardate qui!

Cosa ne pensate? Flora Canto e sua madre sono bellissime, ed è impossibile non notare la somiglianza.