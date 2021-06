Temptation Island, spunta un retroscena clamoroso su Maria De Filippi: è stato svelato solo adesso da Filippo Bisciglia.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata del docu reality di Canale 5 e noi non vediamo l’ora di conoscere le nuove coppie e i nuovi tentatori. A condurre il programma ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia, super amato dal pubblico.

LEGGI ANCHE —–> Temptation Island, è ritorno di fiamma tra la coppia? Spunta un clamoroso indizio

E proprio a pochi giorni dall’inizio della trasmissione, il conduttore ha parlato dell’amatissimo programma, facendo riferimento anche alla “padrona di casa”, Maria De Filippi. Ebbene, un retroscena inedito vi lascerà a bocca aperta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Maria De Filippi, il suo ruolo a Temptation Island: il retroscena svelato da Filippo Bisciglia

Pronti per Temptation Island 2021? Manca davvero pochissimo all’inizio del viaggio nei sentimenti di nuove coppie, che metteranno alla prova il loro amore. Ad aiutarli e supportarli in questo percorso c’è Filippo Bisciglia, conduttore del programma. Insieme a lui, però, un vero e proprio team, guidato ovviamente da Maria De Filippi.

E proprio sulla conduttrice, Filippo ha rivelato particolare inediti, in un’intervista recente di cui ha parlato Gossip E Tv. Pur non essendo fisicamente in Sardegna, infatti, la moglie di Maurizio Costano è praticamente onnipresente e, da lontano, gestisce tutto il lavoro. “Maria lavora 25 ore su 24, è sempre presente anche se è a Roma, anche di notte”, rivela Bisciglia, sottolineando come la De Filippi sia “una mano sicura sulla spalla”.

Insomma, anche a distanza, Queen Mary è super informata ed aggiornata sui percorsi delle coppie di Temptation Island e sulle storie dei protagonisti che scelgono di testare i propri sentimenti proprio nel programma.

Ma cosa accadrà alle coppie di quest’anno? Riusciranno a ritrovare la serenità grazie alla trasmissione o romperanno la storia dopo il falò? Per scoprire tutto, appuntamento a mercoledì 30 giugno su Canale 5! Noi non vediamo l’ora!