Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Angelica: quanti anni ha, da dove viene e una delle sue passioni.

Questa sera, mercoledì 30 giugno, inizierà una nuova edizione dell’amatissimo programma Temptation Island che vede la conduzione del bravissimo Filippo Bisciglia. Il format mette alla prova coppie di fidanzati che, decidono, di vivere questa esperienza, per vari motivi, per dei ripensamenti, dei tradimenti, delle forti incomprensioni, e tanto altro. Per questo, la decisione di prendere parte al programma che mette alla prova i sentimenti e che li vedrà protagonisti per ben 21 giorni, salvo imprevisti, certo.

A partecipare alla trasmissione non solo le coppie di fidanzati, ma anche 13 tentatori che staranno nel villaggio con le fidanzate e 12 tentatrici, che vivranno con i fidanzati. Ma adesso, concentriamo la nostra attenzione sulla bella tentatrice Angelica e scopriamo qualcosa in più sulla donna.

Chi è la tentatrice Angelica, di Temptation Island: età, da dove viene e cosa fa nella vita

Ebbene, manca sempre meno e tra poche ore, ci sarà la prima puntata di Temptation Island, con la conduzione di Filippo Bisciglia. L’attesa è alle stelle, e gli spettatori, fan del programma, non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avvincente esperienza, che vede protagoniste sei coppie. Sono 12 le tentatrici e 13 i tentatori: adesso, soffermiamo la nostra attenzione sulla bella tentatrice Angelica.

Da quanto si apprende, davvero poco al momento, sembrerebbe che Angelica abbia 22 anni, e di professione è una modella. La tentatrice viene da Mirano in provincia di Venezia. E’ una ragazza molto sportiva, tanto che per circa dieci anni ha praticato danza classica.

Di informazioni su di lei sono davvero poche, ma sicuramente scopriremo qualcosa in più su Angelica nel corso delle puntate di Temptation Island 2021. Non resta che seguire il primo appuntamento, questa sera: ne vedremo delle belle!