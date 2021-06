Ha preso parte al programma Uomini e Donne esattamente 17 anni fa ed è stato un tronista più che amatissimo, sapete chi è? Adesso si mostra così: incredibile!

Dopo essere stata al timone di un talk, denominato Amici, a partire dal 1996, esattamente nel 2001 Maria De Filippi ha deciso di cambiare format al programma del pomeriggio. E di farlo diventare come un vero e proprio dating show. Con troniste, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, la trasmissione della regina di Mediaset va in onda esattamente da 20 anni. Ed, edizione dopo edizione, riscuote un successo davvero smisurato. In questi lunghi anni, ovviamente, si sono susseguiti tantissimi personaggi. Uno tra tutti, però, ha catturato l’attenzione su di sé in un modo piuttosto sconsiderato. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne di ben 17 anni fa. Di chi parliamo esattamente?

Salito sul trono dopo aver detto “no” alla tronista “in carica”, il giovanissimo ex corteggiatore si è dimostrato un perfetto ed abile protagonista di Uomini e Donne. Da quel momento, però, sono trascorsi poco più di 15 anni, ma com’è diventato? Vi mostreremo tutti i dettagli. Anche se, prima di farlo, occorre capire di chi stiamo parlando!

Ricordate l’ex amatissimo tronista di Uomini e Donne di 17 anni fa? Eccolo oggi

Ha conquistato tutti sin dal primo momento, Costantino Vitagliano. Dapprima come corteggiatore della bellissima Lucia Pavan, alla quale disse di no dopo essere stato scelto, ed in seguito come tronista, il modello milanese ha riscosso un successo davvero impressionante. Non è un caso, infatti, se a corteggiarlo sono arrivate tantissime e bellissime ragazze.

Quello che, però, adesso ci chiediamo è: com’è cambiato oggi? A distanza di ben 17 anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, com’è diventato l’ex tronista? Ovviamente, dopo il programma, il buon Vitagliano ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni, continua ad essere un volto noto e fisso del piccolo schermo. Scopriamo insieme, però, la sua trasformazione.

Eccolo qui, Costantino Vitagliano dopo 17 anni da Uomini e Donne. Diteci la verità: non è sempre affascinante?