Avete mai visto la mamma di Alessandro Borghi? L’attore ha pubblicato nelle ultime ore una fotografia insieme a lei: un dettaglio è davvero impressionante.

Romano, classe 1986. Alessandro Borghi è uno degli attori italiani più famosi al momento. Ha cominciato nel 2011 con il film Cinque e da lì a poco è diventato volto di tantissimi grandi nomi al cinema. Ha interpretato il ruolo di Aureliano in Suburra, Vittorio in Non essere cattivo, ed è stato Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. Alessandro Borghi grazie alla sua bravura ha vinto diversi premi come il Premio Graziella Bonacchi Attore rivelazione dell’anno per Non essere cattivo e Suburra, il Ciak d’Oro come miglior attore protagonista per Sulla mia pelle ed altri tanti riconoscimenti importanti. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Vi abbiamo già parlato della sua compagna: ma avete mai visto sua madre?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Avete mai visto la mamma di Alessandro Borghi? Un dettaglio è davvero impressionante

Alessandro Borghi nelle ultime ore attraverso il suo canale Instagram ha mostrato a tutti i fan la sua mamma. La abbraccia ed insieme sorridono in una bellissima fotografia: la somiglianza è davvero impressionante! Ecco lo scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghi (@alessandro.borghi)

“Auguri mamma. Non invecchi più da almeno 12 anni” ha scritto Alessandro Borghi, nel giorno del compleanno di sua madre. Chiaramente, pieno di like e commenti per loro: in tanti ringraziano la signora per aver messo al mondo un bellissimo e bravo uomo come Alessandro Borghi!

Leggi anche Alessandro Borghi, avete mai visto la fidanzata Irene Forti? E’ una donna bellissima

Lo rivedremo presto in nuove vesti, al cinema o in serie tv? La risposta è sì. Negli ultimi giorni si è trovato a Londra per registrare la nuova stagione di Diavoli, la serie in cui l’attore recita al fianco di Patrick Dempsey. Una serie in cui dimostra, ancora una volta, tutta la sua bravura.