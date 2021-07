La coppia nata a Uomini e Donne finalmente fa il grande passo: il magnifico annuncio è arrivato nelle ultime ore, ecco di chi si tratta!

Parliamo di una delle coppie che ha fatto più chiacchierare negli studi di Uomini e Donne. Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti negli studi del dating show circa due anni fa ed oggi sono pronti a cominciare un nuovo capitolo insieme. La loro storia d’amore è nata tra alti e bassi: la loro unione però, è diventata così solida da dare vita a progetti futuri. Parlando dei loro trascorsi tormentati, Andrea in un’intervista svelò che entrambi soffrirono la lontananza: oggi, quest’ultima, è solo un lontano ricordo. Sono pronti ad andare a convivere: l’annuncio è arrivato su Instagram, i fan sono esplosi di gioia!

Uomini e Donne, “Nuovo capitolo insieme”: l’annuncio della coppia fa esplodere di gioia i fan

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono pronti ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore. Con un post su Instagram hanno annunciato di aver preso casa: l’ex corteggiatore ha mostrato il citofono del palazzo. “T Langella A Dal Corso” si legge.

Entrambi sorridenti ed innamorati hanno deciso di dare così l’annuncio ai loro fan:

L’amore tra i due è scoppiato all’improvviso e dopo Uomini e Donne, nonostante in molti non credessero nei sentimenti di Andrea, hanno continuato a vivere la loro storia d’amore. “Il pregio che amo di Terry è che quando vuole sa come disinnescarmi riportando il buon umore…Un suo difetto scoperto durante il lockdown? E’ una maniaca dell’ordine”. ha confessato Dal Corso in un’intervista, tempo fa.