È diventata nonna a soli 43 anni: che sorpresa, benvenuto Leonardo!

È diventata nonna a soli 43 anni, lo ha annunciato attraverso i social: che sorpresa, benvenuto Leonardo!

Per tantissimi anni è stato un volto noto di Amici di Maria De Filippi. E, da poche ore, è diventata nonna, a soli 43 anni. Si, perché la sua primogenita Chiara ha dato alla luce uno splendido maschietto, al quale la nonna ha dedicato un messaggio dolcissimo per la sua nascita.

L’annuncio è arrivato poco fa su Instagram, ma avete capito di chi stiamo parlando? Gli appassionati di Amici non potranno non ricordarsi di lei e delle sue coreografie!

L’amatissima ex ballerina di Amici è diventata nonna a soli 43 anni: l’annuncio su Instagram

È stata ballerina professionista ed assistente ad Amici per ben dieci anni. Oggi, a quasi 44 anni, Maria Zaffino è diventata nonna! La figlia Chiara ha dato alla luce il piccolo Leonardo, riempiendo di gioia tutta la famiglia. Si tratta della primogenita della ballerina, nata da una relazione in gioventù. Successivamente, la Zaffino è diventata mamma bis di Maya, nata nel 2015, dall’amore con Daniele, suo attuale compagno: i due sono convolati a nozze nel 2019.

E da qualche ora, l’ex ballerina di Amici è nonna! “Benvenuto Leonardo, nonna ti ama già follemente”, scrive la Zaffino nel post pubblicato qualche ora fa sul suo canale ufficiale di Instagram.

In pochissimo tempo il post è stato invaso dai likes e i commenti di fan e colleghi, super felici per la splendida notizia. Tra i commenti appare anche quello di Kledi, anche lui ballerino ad Amici per tantissimi anni, durante le prime edizioni del talent show di Maria De Filippi.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri alla super nonna Maria e ai neo genitori, Chiara e Alessandro. Benvenuto al mondo Leonardo!