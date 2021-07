Antonella Clerici ha commosso tutti con quel post su Instagram, il dolore è troppo forte: le sue parole hanno messo i brividi, ecco il ricordo e l’omaggio per Fabrizio Frizzi.

Ha lasciato un enorme vuoto, nel cuore di tutti. Fabrizio Frizzi il 26 marzo 2018, cinque mesi dopo un ictus, fu ricoverato d’urgenza per un’emorragia cerebrale: morì alle 4.30 del mattino. A 60 anni dopo una carriera ricca di successi e di amore del pubblico e dei suoi colleghi, è passato a miglior vita. Antonella Clerici lo scorso 26 marzo, a tre anni dalla scomparsa del suo caro amico e collega, ha commosso tutti con parole da brividi.

Antonella Clerici commuove tutti, il dolore che non passa: “…non mi sembra vero”

Dopo tre anni dalla scomparsa del suo caro amico Fabrizio Frizzi, la celebre conduttrice televisiva Antonella Clerici continua a non credere a quanto accaduto. Il dolore è ancora troppo forte. Un post sui social ha fatto commuovere tutti.

“Ancora non mi sembra vero. Sono gia’ passati 3 anni ma tu ci manchi sempre. Ci mancano i tuoi “abbraccioni”, le tue inconfondibili risate, la tua gentilezza, la tua attenzione agli altri. Sei sempre nel cuore di tanti e il tuo ricordo mi sprona ad essere una persona migliore. Grazie Fabry, ovunque tu sia…26marzo” sono le parole che la Clerici ha scritto su Instagram.

Il post ha fatto il pieno di like e commenti: tantissimi fan hanno ricordato con amore il celebre conduttore televisivo. Cuori, parole d’affetto e tante lacrime. Un terribile malore l’ha portato via troppo presto e il dolore di cari, colleghi e fan non svanirà mai.