Tina Cipollari, brutto incidente: pericolosissimo, adesso come sta?

È uno dei volti più amati della nostra tv. Da anni opinionista fissa nella seguitissima trasmissione Uomini e Donne, Tina Cipollari può contare su un vero e proprio esercito di fan. Che si sono preoccupati non poco alla vista di alcune immagini pubblicate dal settimanale Nuovo.

L’opinionista, infatti, è stata immortalata con una benda sull’occhio, mentre era in giro per Roma. Cosa è successo alla Cipollari? A raccontare dell’incidente al settimanale è stata proprio lei. Ecco cosa è accaduto.

Tina Cipollari, brutto incidente per il volto di Uomini e Donne: cosa è successo

Incidente domestico per Tina Cipollari. Qualche giorno fa, l’amatissima protagonista di Uomini e Donne è stata immortalata dal settimanale Nuovo con un occhio bendato. Cosa le è successo? A raccontarlo al settimanale è stata proprio lei, che ha spiegato di essersi infortunata in casa, mentre era ai fornelli. Un incidente che poteva essere davvero pericoloso: mentre era intenta a cucinare, una goccia di olio bollente le è schizzata sulla palpebra. È stato necessario procedere con una fasciatura, ma, per fortuna, niente di grave.

Dopo qualche giorno, infatti, Tina ha detto addio alla benda e, nelle sue stories, si mostra più carica che mai, durante la sua vacanza in crociera. Spiacevole episodio per l’opioninista, ma per fortuna è tutto passato.

E, dopo il meritato relax, non vediamo l’ora di rivederla nello studio di Uomini e Donne, al fianco del suo amico e collega Gianni Sperti. Nelle scorse settimane, la voce di un possibile addio di Tina al programma aveva fatto tremare i fan: nella scorsa edizione, infatti, la Cippolari è stata assente per diverse puntata, per via degli impegni legati al trasloco. Ma niente paura: l’opinionista è più carica che mai e sarà sempre lì a commentare le vicende amorose dei nuovi protagonisti del trono Over e Classico. Noi non vediamo l’ora, e voi?