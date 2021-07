Avete mai visto i tatuaggi di Alessandro Borghese? In televisione non li mostra mai, ma sono proprio lì.

Chef e conduttore televisivo, Alessandro Borghese ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambito professionale quando era molto giovane, infatti, dopo il diploma, si è imbarcato sulle navi da crociera, dove ha lavorato come cuoco, per ben tre anni. Lavorerà, in seguito, a Londra, a Parigi, e San Francisco. Una volta rientrato in Italia, nel 2017, dopo anni di successi e meriti, ha aperto il suo primo ristorante a Milano.

L’abbiamo visto in televisione in diversi programmi e ancora oggi ci sorprende. Non possiamo, in questo spazio, non citare uno dei suoi programmi più amati e seguiti, Alessandro Borghese-4 ristoranti. Ebbene, l’amatissimo chef, forse non tutti sanno, ha anche un profilo instagram, seguitissimo, e qui, condivide spesso immagini professionali ma anche private. Vi chiediamo, avete mai visto i suoi tatuaggi? Proprio sui social sono ben evidenti.

Alessandro Borghese, avete mai visto i suoi tatuaggi? Sono ben evidenti

Con il suo programma Alessandro Borghese-4 ristoranti, l’amatissimo chef ha portato a casa un grande successo, ma già prima della trasmissione, poteva contare su una carriera ricchissima! Anche Borghese, come abbiamo anticipato di sopra, è molto attivo sui social e ha un profilo instagram di oltre un milione di follower, anzi, ha quasi raggiunto la soglia dei due milioni.

Sul suo canale, sono molte le immagini che rende pubbliche e proprio qui, non sono passate inosservate alcune foto: il motivo? Da alcuni post, sono ben evidenti i suoi tatuaggi, che in tv non si vedono. Li avete mai visti? Osservate in basso!

Sono diversi, Borghese ha alcuni tatuaggi sulle braccia, come potete osservare, ma non sono solo quelli, a quanto pare. Questi che vi abbiamo mostrato sono i più evidenti. Sono belli e particolari, non trovate?