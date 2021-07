Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, è successo per davvero: l’argentina l’ha svelato soltanto ora, cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Soltanto alcune settimane fa, nel corso di una sua ospitata nello studio di “Punto Z”, la trasmissione di Tommaso Zorzi, Cecilia Rodriguez era ritornata a parlare di Giulia Salemi. Entrambe “legate” alla recentissima edizione de L’Isola dei Famosi, le due giovanissime ragazze sono state presenti nello studio di Cologno Monzese in diverse puntate dell’adventure reality per commentare le avventure di tutti i naufraghi. Ed, in particolare, di Ignazio Moser e mamma Fariba. Le due, seppure lontano, si mostravano sorridente e più che pacifiche. Quello che, però, è successo nel programma del vincitore del GF Vip 5 ha spiazzato un po’ tutti. In merito, infatti, alla storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, la Rodriguez aveva detto: “Si è fidanzata con il mio ex. Una che ti dice “amica, amica, amica” una chiamata poteva anche farla”. Insomma, parole che non sono passate inosservate. E che, in un vero e proprio batter baleno, hanno avuto un eco impressionante.

È proprio a distanza di mesi da quest’accaduto che Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio. Ed ha spiegato cos’è successo dopo questo accadimento.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, colpo di scena: soltanto ora è stato rivelato

È proprio in merito ad un presunto litigio con Giulia Salemi che Cecilia Rodriguez, su ‘richiesta’ di Tommaso Zorzi, ha risposto: “Abbiamo smesso di seguirci su Instagram ma non abbiamo mai litigato. Oggi siamo colleghe”, facendo riferimento ad un flirt con Jeremias, suo fratello, e con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, poi smentito dal diretto interessato. Insomma, la sua intervista a “Punto Z” non è assolutamente passata inosservata. Tanto è vero che, come dichiarato dalla diretta interessata sul settimanale “Chi”, sembrerebbe che, subito dopo, la bella Rodriguez sia stata presa di mira dalle fan della Salemi. È proprio per questo motivo che, come raccontato dalla modella argentina, Cecilia ha deciso di compiere un ulteriore passo nei confronti dell’influencer.

“Con Giulia Salemi ho spiegato alcune cose che non mi erano piaciute e le sue fan si sono scatenate. L’ho chiamata e le ho detto che mi dispiaceva, non c’era altro da chiarire”, ha detto Cecilia Rodriguez. Sottolineando, però, di aver detto la verità. E che, “in un mondo mediocre”, è opportuno dire sempre ciò che pensiamo.

Secondo voi, le due giovanissime ragazze riusciranno mai a ricucire i loro rapporti?