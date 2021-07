L’incredibile trasformazione dell’attore che interpretava DJ nel telefilm Pappa e Ciccia: sono passati quasi 25 anni, è proprio lui!

Se anche voi guardavate la sit-com americana “Pappa e Ciccia” che nel 1990 sbarcò su Canale 5, ricorderete certamente la simpatia dei suoi protagonisti. La famiglia Conner era composta dalla mitica Roseanne, il marito Dan, e i tre figli: Becky, Darlene e D. J.

Dopo avervi parlato nei nostri precedenti articoli degli altri attori che componevano il cast, oggi vogliamo mostrarvi l’incredibile trasformazione dell’attore che vestiva i panni del piccolo di casa, David Jacob alias D. J. Resterete a bocca aperta!

Pappa e Ciccia, ve lo ricordate DJ? Eccolo dopo tutti questi anni, l’avreste riconosciuto?

Nato a Long Beach il 22 ottobre 1981, l’attore Michael Fishman ha sposato appena diciottenne Jennifer Briner con la quale ha avuto due figli, un maschio e una femmina. Il ruolo interpretato per tanti anni nella popolare sit-com lo ha reso famoso in tutto il mondo e, nonostante fosse solo un bambino quando vi recitava, il suo talento era evidente.

Proprio grazie al ruolo di D. J. ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti ma la sua carriera è andata ben oltre quel ruolo: ha infatti lavorato come attore in vari film anche come doppiatore di serie animate.

Ancora molto seguito sui social, Fishman appare oggi molto diverso anche se in alcuni tratti del suo viso è ancora possibile scorgere una somiglianza col piccolo D. J. Strano vederlo coi capelli brizzolati, vero?