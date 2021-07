Luciano è un tentatore di Temptation Island: sapete chi è la sua ex fidanzata e mamma di sua figlia? Tutte le curiosità sulla vita privata del tentatore.

Ci siamo! Una nuova avventura di Temptation Island è iniziata! Questa sera, 5 luglio 2021, andrà in onda la seconda puntata del docu reality di Canale 5 e, a giudicare dalle anticipazioni, ne vedremo delle belle! Scopriremo come proseguiranno i viaggi nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco proprio nel programma targato Maria De Filippi. Tra loro ci sono anche Stefano e Manuela: quest’ultima sembra non essere del tutto indifferente al single Luciano, con cui ha trascorso un bel po’ di tempo.

Il tentatore si è fatto notare nel corso della prima puntata, ma forse non tutti sanno che è un adorabile papà. Sapete chi è la sua ex fidanzata e mamma della sua piccola Eva? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata passata.

Temptation Island, sapete chi è la ex fidanzata del tentatore Luciano? Insieme hanno una bambina di tre anni

Pronti per una nuova puntata di Temptation Island? Le anticipazioni dell’appuntamento di questa sera mostrano Stefano in crisi…cosa avrà combinato la sua fidanzata Manuela? C’entra il single Luciano Punzo? Il tentatore, infatti, sembra essere molto vicino alla ragazza: cosa accadrà questa sera? In attesa di scoprirlo, ecco qualche curiosità sul bel ex tentatore, che abbiamo visto a Pechino Express nel 2019, in coppia con Gennaro Lillio nel team dei Guaglioni.

Nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, nel 1994, Luciano è papà della piccola Eva, che ha 3 anni. La bambina è nata dalla relazione con la sua ex compagna Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli. La relazione tra i due, però, non ha avuto lieto fine.

Oggi Luciano si rimette in gioco a Temptation Island…come proseguirà il suo percorso nel villaggio? Non perdetevi le prossime puntate!