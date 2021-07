Ha confessato soltanto ora cosa ha vissuto in passato: Paola Perego arrivò al limite, ecco il racconto da brividi in onda su Rai Due.

La celebre conduttrice televisiva italiana ha raccontato la sua vita, a cuore aperto, nel programma Belve, in onda su Rai Due. In seconda serata Paola Perego si è lasciata andare a confessioni inedite e molto intime: quando era solo un’adolescente, la conduttrice iniziò a soffrire di attacchi di panico. Il suo racconto ha messo i brividi a tutti: per fortuna, ha annunciato di essersi liberata di questo malessere che l’ha accompagnata per trent’anni. Uno dei momenti più duri della sua vita, inoltre, è stato quando ha divorziato dal marito, Andrea Carnevale. Dopo qualche anno Paola ha ritrovato l’amore: nel 2011, dopo 10 anni di fidanzamento, ha sposato Lucio Presta. Ma cosa ricorda di quei brutti momenti, degli attacchi di panico? La Perego ha deciso di confessarsi a Belve.

Paola Perego terribile episodio: “Braccio contro il muro per romperlo”, al limite dell’esasperazione

Paola Perego in una lunga intervista a Belve, in onda su Rai Due, lo scorso 2 luglio si è raccontata a cuore aperto. La celebre conduttrice televisiva ha svelato retroscena sulla sua vita privata mai rivelati prima d’ora. Dai 16 anni in poi ha cominciato a soffrire di crisi di panico: la Perego ha vissuto giorni brutti ed estremamente bui. “Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire. Volevo un dolore fisico che fosse riconosciuto dai medici, che all’epoca non capivano gli attacchi di panico e mi dicevano che non avevo niente. In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte. Oggi non ho più attacchi, ne sono uscita totalmente” sono le parole della conduttrice.

Il momento più duro della sua vita è arrivato quando ha divorziato dall’ex marito, Andrea Carnevale: si ritrovò sola con i loro figli, Giulia e Riccardo. “Ero sola, con un bambino che non dormiva né di giorno né di notte. È stata durissima. L’assenza di sonno ti fa fare pensieri brutti. Non lo prendevo in braccio per non avere la tentazione di buttarmi con lui dalla finestra” ha aggiunto.