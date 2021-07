Natascia ed Alessia sono due concorrenti dell’attuale edizione di Temptation Island, ma sapete che lavoro fanno? Non tutti conoscono questo “retroscena” su di loro.

Insieme a Valentina e Tommaso ed altre coppie, anche Natascia ed Alessio hanno deciso di prendere parte a questa ottava edizione di Temptation Island. Fidanzati da circa due anni e mezzi e conviventi da un anno, la coppia vuole mettere alla prova il suo amore. “Lui è molto giudicante nei miei confronti”, ha detto Natascia nel corso del loro breve video di presentazione. “Lei non capisce che in certe circostanze mi trascura”, le ha fatto eco il giovane Alessio. Cosa sarà tra di loro? La coppia riuscirà ad uscire indenne da questo “esperimento”? Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, di sapere come andrà a finire il loro viaggio nei sentimenti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di loro?

Che lavoro Natascia ed Alessio? Sono giovanissimi, è vero, ma che cosa fanno nella vita? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche perché, ne siamo certi, non tutti conoscono questo “retroscena” su di loro!

Che lavoro fanno Natascia ed Alessio di Temptation Island?

Cosa accadrà a Natascia ed Alessio nel loro viaggio nei sentimenti di Temptation Island? La coppia riuscirà a risolvere tutte le loro problematiche ed uscire più forti ed innamorati di prima? Noi ce lo auguriamo! Nel frattempo, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più su di loro in previsione della seconda puntata di questa sera, Lunedì 5 Luglio. Cosa sappiamo sui due giovanissimi ragazzi? Ed, in particolare, siete curiosi di sapere cosa fanno come lavoro? Purtroppo, attualmente hanno i profili social privati. Quindi, non ci è dato sapere tantissimo sul loro conto. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che entrambi siano impegnati professionalmente.

Sul web, infatti, si legge che Natascia sia un’estetista. E che Alessio, invece, sia un operaio.

Magari è presto per chiederlo, ce ne rendiamo conto. Però, vi sta piacendo il percorso di Natascia ed Alessio a Temptation Island?