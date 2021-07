Raffaella Carrà da giovanissima, spunta uno scatto inedito del passato: l’avete mai vista? Straordinaria ed immensa bellezza.

Tutta la televisione italiana piange la morte della grandissima Raffaella Carrà. A causa di una malattia che la perseguitava da diverso tempo, la diva del piccolo schermo nostrano è morta all’età di ben 78 anni. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato sconvolti tutti noi. Tanto è vero che, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato e mostrato tutti i messaggi che, appena appresa la drammatica notizia, si sono susseguiti su Twitter.

La carriera di Raffaella Carrà, c’è da ammetterlo, è stata davvero stratosferica. Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, cantante e ballerina, la grandissima bolognese è stata una vera e propria star per la televisiva italiana. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Ci pensiamo noi a mostrarvela, state tranquilli! Anche perché siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. E, vi assicuriamo, così come adesso, anche da giovanissima era splendida. Eccola!

Raffaella Carrà da giovanissima, l’avete mai vista? Straordinaria!

Da sempre appassionata di danza e musica, Raffaella Carrà compie il suo esordio alla sola età di 8 anni. È proprio in giovanissima età che, per la prima volta in assoluto, la grandissima Carrà fa il suo debutto sul grande schermo. Cavalcando, sin dal primo momento, un successo davvero spropositato. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 70 anni, eppure la bella Raffaella ha saputo costruirsi una carriera più che stratosferica.

Ricordate, però, com’era da giovanissima? Attualmente, c’è da ammetterlo, Raffaella Carrà continuava a decantare di un fascino e di una eleganza davvero smisurata. A questo punto, però, ci chiediamo: com’era nel passato? Ebbene: siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. E, vi assicuriamo: è sempre stata bellissima. Anzi, molto di più: davvero straordinaria! Non credete affatto alle nostre parole? Beh, guardate direttamente coi vostri occhi:

Con una posa da diva, sguardo perso nel vuoto e una bellezza davvero irresistibile, Raffaella Carrà in questo scatto da giovanissima è davvero splendida. Siete d’accordo?