Raffaella Carrà e Frank Sinatra, il retroscena inedito: a distanza di anni, ha raccontato la verità, ecco cosa è esattamente accaduto.

Lutto nel mondo della televisione italiana: all’età di 78 anni, è morta la grandissima Raffaella Carrà. A darne il triste annuncio, come raccontato anche in un nostro precedente articolo, è stato proprio il suo ex compagno di vita: Sergio Japino. È all’Ansa che, alcune ore fa, l’autore e regista ha fatto sapere la notizia della sua scomparsa. Un grandissimo colpo, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato sconvolti davvero tutti.

La carriera di Raffaella Carrà è stata davvero immensa, c’è da ammetterlo. Conduttrice, autrice, ballerina, cantante e tantissimo altro ancora, la grandissima Carrà vanta di un successo davvero clamoroso. Ricordate quando il 23 Giugno del 1965 uscì un suo film insieme a Frank Sinatra? Davvero impossibile dimenticare quel momento, avete ragione. Ebbene. È proprio su di lui che, in una sua intervista a Il messaggero, la bella Raffaella ha svelato un inedito retroscena. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Raffaella Carrà e Frank Sinatra, il retroscena salta fuori solo ora: la verità dopo anni

Era esattamente il 23 Giugno del 1965 quando, in tutte le sale cinematografiche, usciva il film “Il colonnello Von Ryan”. Con protagonisti indiscussi Frank Sinatra e l’immensa Raffaella Carrà, la pellicola riscosse un successo davvero impressionante. Sapete che, proprio durante le riprese, accade qualcosa di incredibile tra loro? Anzi, per meglio dire, sapete che, mentre registravano il film, il cantante ha fatto un prezioso regalo alla bella Carrà? Avete letto proprio bene, si! A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata.

Nel corso di una sua intervista a “Il Messaggero”, oltre a raccontare della sua esperienza al timone di “A Raccontare comincia tu”, Raffaella Carrà non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere la sua carriera da attrice. E svelare tutta la verità sulla collana regalatole da Frank Sinatra. “Ero l’unica donna nel cast e lui per fare il galante volle subito regalarmene una. Io non la volevo perché immaginavo la contropartita”, ha iniziato a raccontare la Carrà a Il Messaggero. Svelando, inoltre, di essere stata avvertita dall’addetto stampa che non l’avrebbe mai potuta rifiutare altrimenti “si sarebbe offeso”. Come andò a finire? “Nella camera d’albergo la misi dentro un posacenere e la lasciai lì per un giorno. Al mio rientro non c’era più”, ha concluso il suo racconto.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo retroscena?