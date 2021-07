Lisa Fleming è stata la protagonista di Vite al Limite: ricordate quando è stata allontanata dal programma? La sua storia ha avuto un tragico epilogo.

“Vite al limite” è il famosissimo programma di Real Time che propone la storia di pazienti con gravissimi problemi di obesità che tentano di rimettersi in forma grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan. Correva esattamente l’anno il 1 Febbraio del 2012, e rispettivamente nel 2013 in Italia, quando andava in onda la primissima puntata di quello che, da lì a poco, sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 9 anni. In tutto questo tempo, ovviamente, si sono alternate tantissime edizioni. E, soprattutto, abbiamo conosciuto diversi protagonisti. Tra questi, è davvero difficile dimenticarci di lei: Lisa Fleming.

La donna dell’Alabama aveva deciso di prendere parte al programma “Vite al Limite” per il suo peso. Pensate, si aggirava intorno ai 319 kg. Tuttavia, il suo percorso all’interno della clinica del dottor Nowzaradan non è stato affatto facile. Nel suo bel mezzo, infatti, la donna è stata espulsa dal programma. Ma no solo. Purtroppo, il suo epilogo è stato piuttosto drammatico. Scopriamo perché.

Lisa Fleming di Vite al Limite: la sua storia ha avuto un epilogo drammatico

Era esattamente la sesta edizione di Vite al Limite, quella di Robert Buchel e James L.B Bonner, quando Lisa Fleming decideva di entrare a far parte del gruppo dei pazienti del dottor Nowzaradan. Con un peso iniziale che superava i 300 kg, la donna era riuscita inizialmente a seguire il programma del dottore. E si era sottoposta anche all’intervento di bypass gastrico, riuscendo anche a dimagrire quasi 100 kg. Molto presto, però, arriva la decisione del dottore: dopo l’intervento, Lisa ha iniziato nuovamente a mangiare. E il buon Nowzaradan, così, ha deciso di espellerla dal programma.

Purtroppo, però, la storia di Lisa Fleming non è affatto terminata qui. Nel 2018, sua figlia ha annunciato la morte della donna a causa di malattie preesistenti.

Il drammatico epilogo di Lisa Fleming, quindi, si va ad aggiungere alla lista di quelle sei persone che, dopo il programma, hanno perso la vita.