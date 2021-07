Gigi Proietti a cuore aperto: quella volta in cui si raccontò senza freni.: “Volevo fare tutto fuorchè… “

La scomparsa di Gigi Proietti ha lasciato un grande vuoto, esattamente il 2 novembre 2020 ci ha lasciato il mito. Amato e apprezzato da tutti, il grande attore romano è andato via lasciando qui un bagaglio immenso. Oggi, vogliamo ricordarvi una sua vecchia intervista, dove, ai microfoni di Paolo Bonolis, nel programma Il senso della vita, Proietti ha parlato di sè.

Leggi anche Gigi Proietti morto ad 80 anni, l’importante decisione della famiglia sui funerali: la notizia appena arrivata

Durante il ‘confronto’, l’attore si è lasciato andare ad alcuni particolari, davvero inaspettati. Infatti, a Bonolis, ha raccontato cosa voleva fare, anzi, cosa non voleva fare. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca subito qui!

Gigi Proietti, quella volta in cui si raccontò apertamente: “Volevo fare tutto fuorchè…”

Gigi Proietti ci ha lasciato il 2 novembre 2020, e sarà per sempre ricordato, perchè ha portato il suo talento e il suo forte umorismo in ogni casa. Come vi abbiamo anticipato, in una vecchia intervista rilasciata al programma Il Senso della vita, che ha visto al timone Paolo Bonolis, l’attore ha aperto il suo cuore, raccontando un po’ di sè.

Leggi anche Gigi Proietti, la figlia Carlotta non si rassegna: le sue parole

Qui, durante il confronto si è lasciato andare a parole inaspettate: “Io quando ho cominciato il mio lavoro volevo fare tutto fuorchè far ridere, perchè era cominciata con le cose serie… poi ho capito, La prima volta che ho sentito una grande risata dal pubblico, ho capito che stavo perdendo tempo, perchè sentir ridere il pubblico… è una cosa meravigliosa, una cosa strepitosa, e ho contattato anche il comico…”, ha confessato Proietti.

Un momento molto bello e intenso, in cui l’attore si è lasciato avvolgere dall’atmosfera di quegli attimi, libero di raccontarsi, senza remore e portare alla luce ‘fatti’ del passato che, forse, non aveva mai raccontato prima.