Mara Venier e Maria De Filippi, nessuno poteva immaginarlo: il toccante episodio che ha emozionato tutti.

Lo sappiamo benissimo, Mara Venier e Maria De Filippi sono molto amiche e hanno sempre espresso un profondo affetto reciproco. La conduttrice di Amici, soltanto l’anno scorso, è stata ospite proprio del programma condotto dalla Venier, Domenica In.

Fin da subito si è creata un’atmosfera molto piacevole, e una volta che le due donne si sono sedute sulle poltrone al centro dello studio, è stato mandato in onda un video molto bello e particolare. Si comprende che, l’intervista di Maria De Filippi era molto attesa, e dopo tanto tempo, finalmente, l’ospite attesa è arrivata in studio, per raccontarsi. E proprio qui, si è creato un momento particolare, accompagnato da parole inaspettate.

Mara Venier e Maria De Filippi: toccante episodio, l’emozione è forte

Maria De Filippi, l’anno scorso, è stata ospite di Mara Venier, dove, a Domenica in, era tanto attesa. Un’intervista, arrivata dopo molto tempo, perchè, dalle parole della Venier, si comprende chiaramente che è stato molto difficile avere la conduttrice di Amici in studio.

Una volta arrivata, la conduttrice di Domenica in, ha subito manifestato l’emozione di averla lì con lei, per un’intervista. Ma poco dopo, in seguito alla visione di un video, si è creato un momento molto particolare fra le due donne. Infatti, Mara, guardando con ammirazione Maria, ha detto: “Sai che se qui è andata bene, lo devo proprio a quegli anni, con te, perchè tu mi hai fato la forza di essere me stessa“, e Maria: “No, non è vero”.

“Ma dai, ogni volta che andavo in crisi, tu venivi da me e mi dicevi, ‘ti rendi conto che tu vali, non andare in crisi, non essere così anche fragile..“. Dopo queste parole, la De Filippi ha accennato al fatto che Mara sia un po’ fragile , avendo una personalità complessa. Subito dopo, non sono mancati i ringraziamenti da parte di Mara Venier