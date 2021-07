Elisabetta Canalis parla a cuore aperto, la sua profonda preoccupazione: “Vero problema”

Elisabetta Canalis a cuore aperto confessa la sua grande preoccupazione: cosa ha raccontato.

Amatissima showgirl, Elisabetta Canalis da alcuni anni vive a Los Angeles, insieme a suo marito Brian Perri, chirurgo italo-americano; la coppia, nel 2015 ha avuto una figlia, Skyler Eva. Elisabetta, ospite della trasmissione di Mara Venier, Domenica In, ha raccontato un po’ della sua vita.

E qui, parlando ai microfoni della conduttrice, ha raccontato di sè e ha spiegato a cuore aperto qual è la sua più grande preoccupazione. Ovviamente, vivendo lontano dall’Italia, è tutto diverso per la showgirl, costretta a fare avanti e indietro per tornare, quando vuole.

Elisabetta Canalis a cuore aperto: qual è la sua preoccupazione

Elisabetta Canalis ha iniziato la sua carriera quando era molto giovane; nel 1999 viene scelta come velina bruna, in coppia con Maddalena Corvaglia, per Striscia la notizia, il famoso tg satirico. Da quel momento, il suo percorso professionale è tutto in salita, e a piccoli passi, la bellissima showgirl è riuscita a toccare il punto più alto del successo.

Oggi, lo sappiamo tutti, risiede insieme a suo marito, il chirurgo Brian Perri, a Los Angeles, dove, la coppia, nel 2015, ha avuto una figlia. La Canalis, ospite nel 2019, di Mara Venier, nel seguitissimo programma Domenica In, ha parlato a cuore aperto e ha confessato la sua più grande preoccupazione. Alla domanda della conduttrice: “Anche tu come Tiziano, hai scelto di vivere a Los Angeles, non senti la mancanza della tua famiglia?“, lei ha così risposto:

“E’ l’unico vero problema, è la mia unica preoccupazione… poi, comunque, ho la possibilità di tornare in Italia, vedere i miei amici, i posti dove sono cresciuta, ho la possibilità di venire qua, non stacco mai con l’Italia. Mia mamma mi sta guardando, e lei lo sa, la mia unica preoccupazione è lei, perchè qui è rimasta da sola“. Elisabetta ha raccontato che sua madre non manca di andarla a trovare lì, anche se per lei, è difficile, perchè suo padre, è venuto a mancare proprio a Los Angeles, mentre era in vacanza.