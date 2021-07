“Benvenuti al Sud”, l’attrice parla della sua malattia: “Non mi aspettavo che proprio io…”

In un’intervista a Io Donna, la famosa attrice del divertentissimo film “Benvenuti al Sud” racconta la sua vittoria contro la malattia.

La ricordiamo tutti immedesimata nel personaggio che interpretò nel film “Benvenuti al Sud”: se la famosa pellicola ebbe tanto successo, il merito fu anche dello straordinario talento suo e del resto del cast.

E’ stata una delle poche donne a recitarvi e il suo ruolo ha saputo impersonarlo al meglio. E non c’è da stupirsi visto il curriculum che ha alle spalle, in cui non manca né tv né teatro e neanche il cinema. Stiamo parlando della bravissima Angela Finocchiaro, attrice milanese vincitrice di ben due David di Donatello con una spiccata verve comica.

Si fa fatica ad immaginare che proprio una donna come lei, così ironica, simpatica e solare, possa aver attraversato un momento davvero difficile nella sua vita. Lo ha raccontato in un’intervista a Io Donna.

Angela Finocchiaro a cuore aperto: il racconto della malattia

Purtroppo anni fa Angela si è trovata a dover fare i conti con una terribile realtà che colpisce molte donne. Si ammalò infatti di tumore al seno, riuscendo però a vincere sulla malattia.

Oggi l’attrice ha superato quel difficilissimo momento e proprio a questo proposito ha rivelato: “Non mi sarei mai aspettata che proprio io avrei prodotto dentro di me una cosa tanto brutta. Dico grazie alla prevenzione precoce, e questa è un’eredità dell’educazione degli Anni ’70. Fare regolarmente pap-test ed ecografia salva la vita”.

Un prezioso consiglio che è sempre bene ricordare, siete d’accordo?