Il post di Giulia: “Papà, oggi è il tuo compleanno e vorrei abbracciarti”, l’attrice è commovente

Il tenerissimo messaggio di Giulia Penna su Instagram per il compleanno del suo papà: la cantante romana fa emozionare il web.

L’artista 29enne che l’estate scorsa ha spopolato col suo brano “Bacio a distanza” e poi con “Sparisci please” non smette mai di stupire. E sa farlo anche tramite social, sui suoi profili Instagram e TikTok seguito da oltre 1 milione di follower.

Bella e piena di stile, Giulia Penna si è fatta conoscere dal pubblico riproponendo online canzoni famose in dialetto romano. Tra l’altro si è messa alla prova anche come attrice nel film “Matrimonio al Sud”, come doppiatrice per “Soul” della Disney e come presentatrice del dietro le quinte di Radio Italia Live.

Tra i tanti scatti che mettono in risalto tutta la sua bellezza, tempo fa Giulia ha condiviso su Instagram un post davvero dolcissimo che riguarda il suo papà.

Giulia emoziona i fan: le parole per il papà sono stupende

Il post risale al compleanno del padre, lo scorso 1° marzo. Sotto una foto che li ritrae al mare insieme, la Penna ha scritto parole molto toccanti per il genitore.

Pur essendo romana di nascita, Giulia ormai vive da tempo a Milano e la distanza dagli affetti non è sempre facile. Lo racconta proprio nel post in questione: “Ciao papà, oggi è il tuo compleanno e vorrei tanto essere lì ad abbracciarti forte come facciamo ogni volta che ci rivediamo! Ti prego raggiungimi presto perché mi manchi, anche se non sono lì con te sai che il mio cuore batte ogni istante per te che sei la mia roccia”, si legge nel post dedicato all’amato genitore.

Un pensiero tenerissimo che fa commuovere tutti, brava Giulia!