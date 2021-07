Giovanni Vernia, il lutto che ancora adesso l’addolora: “Non ti ho mai dimenticata…”, il post da brividi

Giovanni Vernia dedica un messaggio straziante sui social alla sua mamma, morta trent’anni fa: una ferita ancora aperta per l’attore.

Al Festival di Sanremo 2021 ha condotto il Primafestival ma la sua strepitosa carriera iniziò molti anni fa: Giovanni Vernia, nato nel 1973 a Genova, è uno degli attori comici più brillanti e talentuosi del panorama artistico italiano.

Grazie al suo talento innegabile, nonostante la laurea conseguita in Ingegneria elettronica col massimo dei voti sente che la sua strada è un’altra e nel 2000 si trasferisce a Milano alla ricerca dell’occasione giusta per esprimere la sua vocazione di attore comico. Proprio nel capoluogo lombardo, mentre lavora per un’importante azienda statunitense di consulenza, frequenta laboratori di cabaret che per lui sono una grande palestra.

Nel 2008 arriva infatti a Zelig Off dove si fa conoscere e apprezzare dal pubblico e da lì in poi la strada per il successo è segnata: partecipa ad altri importanti programmi come Tale e Quale Show, Sanremo Young, fino al Primafestival del 2021.

Purtroppo, come per tutti, anche per Vernia la vita non ha risparmiato dolori e lutti: sua madre è morta trent’anni fa quando lui era ancora un ragazzo e da sei anni anche suo padre se n’è andato.

Le parole dedicate alla madre sui social in queste ore sono davvero toccanti.

Giovanni Vernia, le strazianti parole dedicate alla madre scomparsa anni fa

Sui propri canali social l’attore che tutti conosciamo per il suo humor e la sua verve comica, ha stupito con una dedica davvero profonda e commovente alla mamma purtroppo andata via troppo presto.

Giovanni e sua sorella erano davvero troppo giovani per un dolore così grande e per poter fare a meno di una figura così importante nella vita.

“Sto affrontando la vita a testa alta, anche se ero un ragazzino quando sei andata via non ti ho mai dimenticata, non ho mai dimenticato la tua bellissima voce”, si legge nella didascalia ad una foto in bianco e nero della donna che, tra l’altro, era davvero bellissima.