Roberta Capua appare bellissima nel giorno delle nozze: lo scatto conquista tutti, impossibile non ammirarne la bellezza.

Conduttrice televisiva, Roberta Capua è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati ed apprezzati. Una carriera iniziata quando ha trionfato a Miss Italia, nel 1986. L’anno successivo, al concorso internazionale Miss Universo, arriva a classificarsi al secondo posto.

Da quel momento, la sua carriera è tutta in salita e la popolarità cresce a dismisura. Proprio nell'ultimo periodo, la stiamo ammirando al timone del programma Estate in diretta, in onda dal lunedì al venerdì, affiancata da Gianluca Semprini. Questo rappresenta un grande ritorno in Rai per la bellissima Roberta, avvenuto esattamente il 28 giugno. Come molti personaggi del mondo dello spettacolo, anche lei è molto attiva sui social, dove ha un profilo instagram tanto seguito. Proprio qui, qualche mese fa, ha emozionato tutti, rendendo noti alcuni scatti del matrimonio con Stefano Cassoli: li avete visti? Sono bellissimi!

Roberta Capua nel giorno delle nozze: scatti da togliere il fiato, è bellissima!

Proprio nell’ultimo periodo, esattamente a partire dal 28 giugno, stiamo ammirando la bellissima Roberta Capua al timone del programma Estate In diretta, insieme a Gianluca Semprini. Questa conduzione segna il suo ritorno in Rai. Come vi abbiamo anticipato, anche la conduttrice è molto attiva sui social, e pubblica spesso scatti che riguardano lo spazio professionale, ma anche privato.

Proprio qui, non sono passati inosservati, alcuni scatti del suo matrimonio con Stefano Cassoli. La celebrazione è avvenuta nel 2011, e Roberta, ha reso pubbliche le foto su instagram, nel giorno di anniversario di nozze.

Lei appare bellissima e raggiante: impossibile non apprezzarne la bellezza!

Avete visto anche voi? Cosa ne pensate? Roberta Capua è meravigliosa ed illumina con quel sorriso stampato sul viso. A corredo delle immagini ha scritto: “30 aprile 2011”, e tra gli hashtag: anniversario di matrimonio, amore per sempre.