Alessandro Preziosi, sapete in che cosa è laureato l’attore? Non tutti sono a conoscenza di questo dettaglio.

Amatissimo attore, Alessandro Preziosi, in questi lunghi anni di carriera, è stato spesso il protagonista di numerose fiction e film. Il suo talento è ben evidente. E’ riuscito a distinguersi in questo ricco panorama cinematografico, emergendo sempre.

Leggi anche Vittoria Puccini, vita privata: la storia con Alessandro Preziosi e chi è il suo attuale compagno

Era giovanissimo quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ma l’apice del successo è arrivato, sicuramente, quando, è stato scelto per interpretare il personaggio del conte Fabrizio Ristori nella bellissima fiction Elisa Di Rivombrosa. Forse, però, non tutti sanno, che prima di entrare nel mondo della recitazione, aveva intrapreso una carriera molto diversa, legata ai suoi studi. Ma in cosa è laureato l’attore?

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui

Sapete in che cosa è laureato l’amatissimo Alessandro Preziosi?

Alessandro Preziosi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane; il successo è arrivato forte e impetuoso, quando, ha interpretato il personaggio del conte Fabrizio Ristori, nella bellissima e avvincente fiction Elisa di Rivombrosa.

Leggi anche Alessandro Preziosi, retroscena inaspettato: “Ho fatto la fame”, il racconto sorprendente

Qui, ha affiancato l’attrice Vittoria Puccini. Nella seconda stagione, però, l’attore ha preso parte solo alle prime due puntate. Successivamente, la sua carriera è tutta in salita, e il successo arriva ancora più forte. Però, prima di legarsi all’arte della recitazione, Preziosi, aveva abbracciato un altro spazio professionale, legato ai suoi studi: sapete in che cosa è laureato l’attore?

Ebbene, Alessandro Preziosi è laureato in Giurisprudenza, e ha ottenuto il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. In seguito, sembrerebbe abbia lavorato come assistente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno. Soltanto più tardi, deciderà di percorrere un’altra strada, e questa, la conosciamo benissimo!