Tommazo Zorzi e Tommaso Stanzani, soltanto adesso salta fuori un retroscena “privato”: sapete come si sono conosciuti? La verità.

Senza alcun dubbio, sono proprio loro la coppia dell’estate: Tommmaso Stanzani e Tommaso Zorzi. Reduci entrambi da due programmi televisivi davvero di successo, i due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti. E, da quel momento, mai più lasciati. Sui rispettivi canali social, Tommaso e Tommaso appaiono spesso insieme. E, soprattutto, più affiatati che mai. Proprio recentemente, ad esempio, il buon Stanzani è stato impegnato con “Battiti Live” ad Otranto. E Zorzi, come un fidanzato ‘d.o.c’, l’ha accompagnato in questa nuova e fantastica avventura. A questo punto, però, ci domandiamo: come si sono conosciuti?

Sappiamo benissimo che, appena uscito dalla casa del GF Vip, Tommaso Zorzi ha iniziato a guardare il serale di Amici e non ha affatto potuto fare a meno di notare Tommaso Stanzani. Da lì, poi, tutto è storia. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Sulle pagine del settimanale ‘Chi’, infatti, è spuntato un retroscena “privato”. Siete curiosi di saperne di più?

Come si sono conosciuti Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Spunta un retroscena “privato”

Sui rispettivi canali social, Zorzi e il giovanissimo Stanzani appaiono davvero innamorati ed affiatati, eppure siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? È proprio sulle pagine del settimanale ‘Chi’ che, come dicevamo precedentemente, è stato svelato un inedito retroscena privato. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che ‘galeotta’ sia stata proprio Maria De Filippi. Avete letto proprio bene, si! Ricordate quando, in collegamento dallo studio di Amici, la regina di Mediaset era intervenuta al GF Vip per fare una sorpresa al buon Zorzi? Ebbene: sembrerebbe che non sia stato un caso isolato. Da quanto si legge dalle pagine del settimanale, sembrerebbe che, una volta uscito dalla casa di Cinecittà, Tommaso sia stato invitato negli studi del talent per prendere un caffè con la padrona di casa. E che lì, tra una prova e l’altra, abbia notato il buon Tommaso Stanzani.

“La conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione”, si legge su ‘Chi’. Continuando poi a raccontare: “In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione”.

È proprio così, quindi, che è nata la storia d’amore tra i due Tommaso. L’avreste mai detto?