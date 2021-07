“Pretty Little Liars” è stata una serie tv davvero originale e appassionante incentrata su un gruppo di amiche: nei panni della dolce “Aria” c’era la talentuosa Lucy Hale, com’è diventata oggi?

Cinque amiche legate in modo indissolubile nonostante i loro caratteri diversissimi sono state le protagoniste dell’indimenticabile “Pretty Little Liars” basata sull’omonima serie di libri. Il motore che da il via alla storia è la scomparsa della leader del gruppo, Alison, sparita nel mezzo della notte. Le quattro giovani rimaste, a distanza di un anno dall’accaduto, ormai allontanatesi, si ritrovano unite quando il corpo di Alison viene ritrovato nel suo stesso giardino. Poco dopo il funerale iniziano a ricevere messaggi misteriosi e minacciosi da una misteriosa “A” che sembra volersi vendicare di loro. Inizia così una serie di eventi, misteri, segreti e incidenti che le risucchierà senza che possano opporvisi. A interpretare la dolce e artistica “Aria” c’era la talentuosa Lucy Hale: sapete com’è diventata oggi?

Lucy Hale, com’è oggi l’interprete di “Aria” in Pretty Little Liars

La bella Lucy Hale è originaria di Memphis. Non solo attrice, ma anche talentuosa cantante, si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da giovanissima. L’abbiamo ammirata in diverse celebri serie tv, come “I maghi di Waverly”, “The O.C.”, “CSI: Miami”. Ha preso parte anche ad alcuni episodi di “How I Met Your Mother”. L’attrice ha recitato anche per il grande schermo: “Scream 4”, “A Cinderella Story: Once Upon a Song”, “Fantasy Island”.

Il ruolo che l’ha consacrata al successo è sicuramente quello di Aria. Di recente l’abbiamo vista in format come “Rivardale” e “Katy Keene”. Seguitissima anche sui social, Lucy Hale vanta un profilo Instagram da quasi venticinque milioni di follower. Siete curiosi di vedere com’è cambiata dai tempi di “Pretty Little Liars”? Eccola in uno scatto recente: che splendore!

Sempre bellissima, l’attrice è oggi una giovane donna dal fascino incredibile: siete d’accordo?