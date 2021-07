Lo riconoscete? In questa foto è presente l’amatissimo calciatore della Nazionale Italiana da piccolo.

In questa dolcissima foto è presente uno dei calciatori della Nazionale Italiana. Proprio questa sera, domenica 11 luglio, ci sarà la Finale Italia-Inghilterra agli Europei 2020. L’attesa è altissima e c’è già chi lancia i vari pronostici su chi possa trionfare. I calciatori scelti sono tutti bravissimi e in queste settimane, ci hanno dimostrato tutto il loro grande talento in campo, con imprese da togliere il fiato.

Tanta ‘sofferenza’, ma anche tanta gioia. Nella foto che vi abbiamo qui mostrato è presente uno dei calciatori della nostra Nazionale Italiana, qui, certo, era molto piccolo. Osservando con attenzione, non è così difficile comprendere di chi si tratta, perchè, è rimasto tale! E allora, se siete curiosi di scoprire di chi si tratta, seguiteci!

Un ricordo dolcissimo: è l’amatissimo calciatore della Nazionale Italiana, l’avete riconosciuto?

Un ricordo di tanti anni fa, il calciatore della nazionale Italiana ha pubblicato sul suo profilo instagram, qualche tempo fa, questo scatto dolcissimo. Oggi, le sue imprese in campo ci stanno letteralmente conquistando.

Osservate bene, lo sguardo è proprio il suo, e anche i colori, chiari e bellissimi! Ebbene, nello scatto è fotografato l’amatissimo Nicolò Barella, l’avreste mai detto? Il calciatore ha reso noto l’immagine sul suo profilo instagram, qualche tempo fa.

Impossibile non averlo riconosciuto, con quei suoi tratti molto particolari! Sappiamo, Nicolò è molto giovane, classe 1997, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, ha già una grande carriera alle spalle. Da ben tre anni è sposato con la bellissima Federica, e hanno allargato la famiglia con la nascita di tre meravigliose bambine.