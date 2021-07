“Venti secondi dopo e sarei morto”: tragedia sfiorata per il noto vip

Tragedia sfiorata per un noto vip del mondo dello spettacolo: “Venti minuti dopo e sarei morto”, cos’è successo

Una vera e propria tragedia sfiorata per un noto personaggio del mondo della televisione. “Venti minuti dopo e sarei morto” ha dichiarato il famosissimo vip sui suoi canali social. Fortunatamente è andata tutto bene: “Non era per me” ha poi aggiunto sempre sui social. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo, riportandovi le sue parole.

Tragedia sfiorata per un noto vip: cos’è successo

Tommaso Zorzi, noto influencer nonché vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rischiato grosso in centro a Milano. L’ex gieffino ha infatti raccontato sui suoi canali social di aver scampato un grosso pericolo.

“Ragazzi ho girato l’angolo”– ha esordito Zorzi su Instagram – “stavo camminando e ho visto questo vaso cadere. Se fossi passato tipo venti secondi dopo sarei morto“. Il vincitore dell’ultima edizione del GF VIP, mentre passeggiava per Milano, stava per essere colpito dalla caduta di un vaso, precipitato da un balcone. Fortunatamente il vaso non ha colpito Zorzi, ma, come ha sottolineato lui stesso sui social, se fosse passato venti secondi dopo avrebbe rischiato la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)



Zorzi, dopo la vittoria nel reality show di Canale 5, è molto vicino a Tommaso Stanzani, allievo dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due sono stati paparazzati insieme e sui social pubblicano spesso foto o video in cui sono in compagnia con amici. I fan sono felici per la loro ‘relazione’, se così si può chiamare, visto che non sono ancora usciti del tutto allo scoperto.

Riguardo agli impegni lavorativi, invece, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show, Zorzi potrebbe tornare nuovamente a settembre sul piccolo schermo. Se lo augurano ovviamente tutti i suoi fan.