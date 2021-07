Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Pazzesco”, arriva il magnifico annuncio a sorpresa della coppia nata al GF Vip 5.

Si sono conosciuti qualche mese fa nella casa più spiata della tv e, da quel momento, non si sono più lasciati. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del momento. Il loro amore è nato proprio all’interno della casa più spiata della tv ed è cresciuto sempre di più nel corso dei mesi.

Un periodo magico per la coppia, che qualche ora fa ha lanciato un annuncio a sorpresa attraverso Instagram. Una notizia che i fan non si aspettavano affatto e che riguarda la giornata di oggi! Ecco di cosa si tratta.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: annuncio a sorpresa, cosa accadrà nelle prossime ore?

Un amore che procede a gonfie vele, quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti al GF Vip 5 e da qual momento sono inseparabili. Ma non è solo in amore che le cose vanno alla grande per la coppia dei “Prelemi”. Se Giulia ha appena annunciato di essere diventata ambassador di Breil, anche per Pierpaolo arriva una bellissima novità.

A partire da oggi, alle ore 16.00, è disponibile il primo profumo della linea di Pierpaolo, “Sole”. Una novità inaspettata per i fan, che non vedono l’ora di provare la nuova fragranza. Che, a detta di Giulia che l’ha già provata, è pazzesca! I due hanno annunciato la notizia ieri, mentre si trovavano insieme a Piacenza, in compagnia della famiglia di Giulia:

Un’altra importante novità per Pierpaolo, il cui brano L’estate più calda è uno dei più ascoltati e ballati di questa estate. Nel video clip della hit, ovviamente, non poteva mancare la sua dolce metà, sempre pronta ad aiutarlo e supportarlo anche nei progetti lavorativi. Un coppia da fare invidia! E a voi, piacciono Giulia e Pierpaolo insieme?