Temptation Island, Floriana attaccata dal suo fidanzato: è successo subito dopo, non ci crederete!

Temptation Island è un amato programma in onda nel periodo estivo, che mette alla prova i sentimenti di sei coppie, che giungono nella trasmissione, dopo il sorgere nel rapporto di problemi, o in seguito alla scoperta di tradimenti, o di forti titubanze. Al timone abbiamo ritrovato Filippo Bisciglia che segue i ragazzi e le ragazze fidanzate, e dove al falò, mostra loro, quanto sta accadendo dall’altra parte del villaggio.

Ebbene, questa sera una nuova puntata è iniziata, e come sempre, siamo ormai abituati a farci sorprendere da colpi di scena davvero inaspettati. Tra le coppie che più sta facendo discutere c’è quella formata da Federico e Floriana. E proprio a tal proposito, alcune parole dell’uomo hanno creato il caos.

Temptation Island, Floriana attaccata dal suo fidanzato: quello che è successo vi spiazzerà

E’ iniziata una nuova puntata di Temptation Island e già siamo stati avvolti dai primi colpi di scena che hanno lasciato i telespettatori senza parole. Al centro dell’attenzione ad inizio puntata, la coppia formata da Ste e Claudia. Sembrava esserci una piena rottura ma così non è stato.

Infatti, la coppia, per volere della donna, è arrivata al falò e i due sono usciti insieme, più innamorati di prima. Ma nel corso della puntata, abbiamo nuovamente visto, come anche nella precedente, alcune clip che hanno visto protagonista Federico, il fidanzato di Floriana. L’uomo ha più volte ribadito il fatto che la sua fidanzata non si trucca in casa e non veste come lui vorrebbe, in certi momenti. Questi commenti hanno così portato ad un caos social, tanto che gli utenti si sono schierati contro l’uomo.

Avete letto cosa hanno scritto? Sembrerebbe che le parole di Federico abbiano causato il caos!