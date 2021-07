Elisabetta Gregoraci, “Felice come una bimba”: è successo a poche ore da Battiti Live, che partirà questa sera, 13 luglio, su Italia Uno.

Ci siamo! Questa sera, 13 luglio 2021, su Italia Uno parte la diciannovesima edizione di Battiti Live. Anche quest’anno, al timone dell’evento musicale di Radio Norba ci sono Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Ascolteremo le hit più belle di questa estate: pronti a scatenarvi al ritmo dei tormentoni del 2021?

LEGGI ANCHE —->“Non sono così ‘monella’”, Elisabetta Gregoraci ‘costretta’ a dire no

Elisabetta Gregoraci è prontissima, e anche i suoi numerosissimi fan: dopo l’esperienza al GF Vip 5, la showgirl può contare su una vera e propria schiera di sostenitori. Che non perderanno una puntata dello show e che hanno gioito con lei anche per un altro motivo! Proprio a poche ore dalla prima puntata, un meraviglioso riconoscimento per la conduttrice calabrese. Ecco di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci, “Sono molto onorata”: grande gioia a poche ore dalla prima puntata di Battiti Live

“Grazie per questo bellissimo premio World Bloggers Award Sono molto onorata di aver rappresentato l’Italia e felice di condividerlo con voi. Vi voglio bene, Eli.” Questa la didascalia che Elisabetta Gregoraci ha allegato all’ultimo post condiviso su Instagram. Un post in cui annuncia di aver ricevuto un bellissimo riconoscimento a Cannes. I World influencers and bloggers awards si sono tenuti ieri sera e hanno premiato alcune delle celebrità social più amate e seguite del momento.

Tra queste anche la meravigliosa Elisabetta, che per l’occasione ha sfoggiato un abito nero super scintillante, di Mario Dice. Incantevole come sempre, date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Nelle sue stories, Elisabetta non trattiene l’entusiasmo: “Sono felice e contenta come una bimba. Fa sempre piacere ricevere premi e riconoscimenti. Io amo tantissimo il mio lavoro e faccio tutto mettendoci il cuore e mettendocela tutta.”

Non mancano i ringraziamenti ai fan: “Grazie anche a voi, per noi è importantissima la vostra opinione e quanto sei amata dalla gente. Io sono davvero felice di tutto questo, vi volevo ringraziare di vero cuore.