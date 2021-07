Giulia Stabile non si ferma più: dopo Amici, un’altra incredibile novità per la ballerina, vincitrice della ventesima edizione del programma di Maria De Filippi.

Tutti pazzi per Giulia Stabile. La ballerina ha vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, entrando nella storia del talent show di Canale 5. Prima di lei, nessuna ballerina donna era riuscita a salire sul gradino più alto del podio. La concorrente ha conquistato tutti col suo innegabile talento, ma anche per il suo carattere solare e schietto.

I fan saranno felicissimi di ritrovarla sul palco di Amici anche nella prossima edizione: Giulia, infatti, sarà una della ballerine professioniste del programma. Ma non è l’unica novità per lei! Qualche ore fa, attraverso le sue stories di Instagram, la ballerina ha annunciato un’altra bellissima novità ai suoi numerosi fan. Un importante traguardo raggiunto: ecco di cosa si tratta!

Giulia Stabile, fantastica notizia: dopo la vittoria ad Amici, un altro importante traguardo raggiunto

Una notizia bellissima per Giulia Stabile! Qualche ora fa, la ballerina ha annunciato di essersi diplomata presso l’Accademia Buccellato Rossi, istituto che stava frequentando prima di iniziare la sua avventura nel programma di Canale 5. Un traguardo importantissimo per la vincitrice di Amici 20, che è davvero inarrestabile.

Sui social, i fan sono impazziti alla notizia, supportando la ballerina come sempre dall’inizio di Amici. “Grazie di cuore a tutti per gli auguri per il diploma, dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e c’è tanto impegno. Non smettete mai di lottare per i vostri sogni e studiate.”, ha scritto la ballerina nelle sue stories.

Non possiamo che mandare a Giulia i nostri migliori auguri di cuore, affinché questi siano solo i primi tasselli di una carriera ricca di successi. E voi, siete felici di rivederla danzare ad Amici nell’edizione numero 21?