Claudia Dionigi è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne. La romana DOC ha fatto letteralmente perdere la testa a Lorenzo Riccardi, ex tronista nella stagione 2018/2019. Si è distinta subito per il suo carattere esplosivo, il suo fare così schietto e per la sua temerarietà: il pubblico l’ha adorata sin da subito. La Dionigi prima di diventare famosa, aveva deciso di smettere di studiare per dedicarsi all’azienda di famiglia. Hanno un vivaio di proprietà molto grande e conosciuto a Latina! Dopo il successo però qualcosa è cambiato: ecco che lavoro fa oggi Claudia!

Uomini e Donne ha cambiato in qualche modo la vita di Claudia Dionigi. Il famoso dating show le ha regalato non solo l’amore ma anche la notorietà! L’ex corteggiatrice è entrata nel cuore del pubblico di Canale 5 che oggi, ancora, la segue con amore e costanza! La Dionigi infatti dopo la sua esperienza a Uomini e Donne ha intrapreso una carriera da influencer: su Instagram l’ex corteggiatrice è seguita da oltre un milione di follower!

Insieme a Beatrice Crema, Claudia Dionigi ha dato vita a ‘Maison Clabè’, uno shop di abbigliamento davvero fantastico! E così la romana oggi è un’affermata influencer e piccola imprenditrice! Intanto con il suo Lorenzo Riccardi vive una storia d’amore da sogno: i due, dopo la scelta avvenuta diversi anni fa, non si sono mai separati. Documentano ogni avventura sui social e spesso regalano anche momenti super divertenti!

Questa sera di mercoledì 14 luglio vedremo in onda su Canale 5 la replica della loro scelta da sogno, nel Castello di Uomini e Donne!