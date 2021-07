Adriana, compagna di Flavio Insinna: retroscena impensabile, ecco dove l’avevamo già vista in Tv

Flavio Insinna, spunta un retroscena impensabile sulla sua compagna Adriana: ricordate dove l’abbiamo già vista in tv? Non l’avreste mai detto!

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Flavio Insinna. Attualmente in onda con lo storico ‘Il Piatto è servito’, programma che ci sta regalando tantissimi colpi di scena, il conduttore televisivo si dimostra, ancora una volta, un vero e proprio artista. Cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene: seppure sia riservatissimo, sembrerebbe che, esattamente dal 2016, Flavio Insinna faccia coppia fissa con la splendida Adriana. I due, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che si siano conosciuti in quest’anno, ma che soltanto nel 2018 poi abbiano deciso di uscire allo scoperto. Sono trascorsi 5 anni da quel momento, eppure Flavio ed Adriana continuano ad essere innamoratissimi ed affiatatissimi. A questo punto, però, la domanda è d’obbligo: come si sono conosciuti? Sapete che il loro primo incontro è avvenuto proprio in studio televisivo.

Chi l’avrebbe mai detto che Flavio Insinna, oltre che lavorare, in uno studio televisivo avrebbe trovato anche l’amore? Ebbene: sembrerebbe essere proprio così che il conduttore abbia conosciuto Adriana, la sua attuale compagna. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Flavio Insinna, sapete dove abbiamo visto in tv la sua compagna Adriana?

Stando a quanto si apprende dal web, quindi, sembrerebbe che Flavio Insinna sia felicemente fidanzato con Adriana dal 2016. I due, da quanto si legge, non sono sposati. E, almeno al momento, non sarebbe intenzionati a farlo. Eppure, però, i due sono davvero innamoratissimi. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Ebbene: da quanto si legge, sembrerebbe che il primo incontro tra Flavio Insinna e la sua compagna sia avvenuto in uno studio televisivo. Sia chiaro: Adriana non appartiene affatto al mondo dello spettacolo. Fatto sta che, da quanto si apprende, sembrerebbe che la giovanissima abbia preso parte ad una puntata di ‘Affari tuoi’. E che proprio lì poi sia scoccata la scintilla.

Galeotto, quindi, fu ‘Affari Tuoi’ per Flavio Insinna ed Adriana. Sembrerebbe che è proprio lì che i due si sono conosciuti. E mai più lasciati.

Insomma, un retroscena davvero pazzesco. Diteci la verità, però: voi ne eravate a conoscenza?