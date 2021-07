Emma Marrone senza trucco e senza filtri è bellissima: si mostra al naturale sui social.

L’abbiamo conosciuta la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, dove, qui, Emma Marrone, è riuscita a trionfare alla grande. Il suo percorso ha fin da subito colpito tutti, e il motivo è chiaro, la sua voce pazzesca ha fatto esplodere lo studio del talent show. Una volta fuori dalla scuola, il successo e la fama l’hanno completamente avvolta.

Leggi anche Emma Marrone, via i vestiti per la vittoria dell’Italia: “Come la grande Ferilli”, boom di likes

Traguardi tutti meritatissimi, bisogna ammetterlo, perchè, il talento di Emma è evidente al primo ascolto. L’amore dei suoi fan è immenso, e questo affetto è presente anche sui social. La cantante ha un profilo instagram seguitissimo, con ben 5 milioni di follower. Chi la segue, lo sappiamo, è sempre ben attento. Qualche giorno fa, la bravissima e bellissima artista ha reso noti degli scatti che non sono passati inosservati: Emma si è mostrata senza trucco e senza filtri, così è ancora più bella.

Emma Marrone bellissima: si mostra senza filtri, al naturale conquista i social

Emma Marrone dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi è stata travolta da un successo immenso. Ad oggi, possiamo dire, è sicuramente una delle artiste più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, ed è impossibile dire il contrario.

Leggi anche Emma Marrone terrorizzata: il suo viso dice tutto, cos’è successo

Voce forte e profonda, ci avvolge con una passione che solo lei è in grado di emanare. L’abbiamo detto poco fa, Emma ha un profilo instagram di ben 5 milioni di follower, e proprio qui, pubblica tantissimi scatti. Un’immagine in particolare, condivisa qualche giorno fa, ha colpito i suoi follower. L’artista si è mostrata senza trucco e senza filtri, e a corredo delle foto ha riportato delle significative parole: “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi, senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi.. Reali fino in fondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)



E allora, avete visto gli scatti? La cantante si è mostrata, come lei ha scritto, senza filtri, ed è veramente bellissima, non trovate? Ha così voluto mandare un messaggio molto importante!