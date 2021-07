La celebre attrice inglese è stata vittima di un gravissimo furto durante il suo soggiorno a Cannes per il famoso Festival. Ecco il danno!

Qualcosa che nessuno avrebbe immaginato è successo negli ultimi giorni a Cannes. E’ in corso il celebre Festival post Covid: attori, registi, supermodelle, VIP, cantanti sfilano sulla famosa passerella rossa dell’evento cinematografico che si svolge al Palais des Festivals et des Congres, a Cannes. Tra le protagoniste del red carpet quest’anno anche la bellissima attrice inglese di origini giamaicane, Jodie Turner Smith. Purtroppo per lei il Festival non è andato come sognava: è stata vittima di un terribile furto. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo.

Derubata al Festival di Cannes 2021: la celebre attrice vittima di un terribile furto

Jodie Turner Smith è stata vittima di uno spiacevole furto durante la sua permanenza al Festival di Cannes. Sono stati rubati i gioielli della famosa attrice inglese di origini giamaicane dalla sua stanza d’albergo. E’ arrivata la notizia dalla polizia giudiziaria di Nizza che sta indagando sul furto.

Uno spiacevole evento ha cambiato il soggiorno dell’attrice inglese, Jodie Turner Smith. La donna è stata vittima di un furto: le sono stati rubati tutti i gioielli dalla sua camera d’albergo. Non è chiaro se erano tutti di sua proprietà oppure se alcuni brand abbiano scelto di darglieli in prestito. Si legge sul portale dell’ANSA che, a quanto pare, tra i gioielli derubati c’erano anche alcuni accessori di valore di famiglia, incluso l’anello di matrimonio di sua madre.

Sono state avviate le indagini dalla polizia di Nizza per trovare chi ha commesso questo grave reato!

Jodie Turner Smith è una delle ospiti del Festival di Cannes 2021 per l’evento ‘Women in Motion’, manifestazione organizzata da Kering. L’attrice ha interpretato ‘Anna Bolena’ nell’omonima serie tv ed attualmente sta lavorando a Rumore Bianco, con Noah Baumbach.