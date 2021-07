Avete mai visto Iris, la figlia dell’attore Jude Law? Al Festival di Cannes ha conquistato tutti!

Amatissimo attore di fama internazionale, David Jude Heyworth Law, ha ottenuto nella sua lunga carriera numerose candidature. E’ nel 1987 che tutto comincia, quando Jude inizia a recitare al National Youth Music Theatre. Tantissimi sono i ruoli ottenuti nell’opera teatrale. Ma è nel 1989 che riceve il suo primo ruolo in televisione, in un film basato sul libro per bambini, The Tailor Of Gloucester.

Leggi anche Chiara Ferragni ha stregato tutti al Festival di Cannes 2021: c’è un ‘dettaglio’ nel suo look davvero incredibile

Il suo esordio sul grande schermo arriva con Shopping, in cui, proprio qui, recita al fianco della sua futura moglie Sadie Frost. La coppia si è sposata nel 1997, separandosi qualche anno più tardi. Dalla loro unione sono nati tre figli, Rafferty, Iris e Rudy. In seguito, l’attore ha avuto altre relazioni, ed è diventato padre per la sesta volta. Ma adesso, la nostra attenzione va spostata proprio sulla figlia dell’attore, Iris: il motivo? La giovane si è presentata al Festival Di Cannes, conquistando proprio tutti: e il suo look non è passato di certo inosservato.

Segui anche il nostro canale instagram: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Avete mai visto la figlia di Jude Law? Al Festival di Cannes ha incantato il red carpet

Avete mai visto Iris, la figlia dell’amatissimo attore Jude Law? Forse non ve ne siete accorti, ma è stata anche lei presente al Festival di Cannes. La bellissima giovane si è presentata sul red carpet sfoggiando uno stile unico e molto particolare. Già sui social, Iris, l’aveva mostrato, e chi la segue, avrà sicuramente notato il suo cambio look.

Leggi anche Festival di Cannes 2021, i look più belli delle star sul red carpet

La bellissima figlia di Jude è apparsa mostrandosi con un cortissimo taglio di capelli, di un colore molto acceso, che certo, non poteva passare inosservato. Soltanto poche settimana fa, Iris, si mostrava con la sua chioma lunga e castana, ma adesso, ha optato per questo nuovo look, con un acceso biondo platino.

Che dire, la figlia dell’amatissimo attore è bellissima, in entrambi in modi, non trovate? Anzi, questo nuovo taglio illumina ancora più il suo bellissimo viso.