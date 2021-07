Questa sera Paramount Network ci riproporrà una pellicola amatissima e appassionante, “Mr. e Mrs. Smith”: il romantico dettaglio che pochissimi hanno notato, te ne sei mai accorto?

Questa appassionante pellicola è uscita nel 2005 ed ha subito conquistato il pubblico. Una trama avvincente, azione, romanticismo e due protagonisti d’eccezione: cosa si potrebbe chiedere di più? I personaggi interpretati da Brad Pitt e Angelina Jolie sono due killer di professione, sebbene ognuno sia perfettamente all’oscuro della doppia vita dell’altro. Sebbene innamorati, la routine quotidiana sembra aver spento ogni tipo di passione nel loro rapporto. Quando le rispettive agenzie assegnano loro un nuovo incarico, i due si ritrovano dapprima l’uno contro l’altra e poi alleati non solo nella vita ma anche nel lavoro per sopravvivere dopo essere diventati loro stessi dei bersagli. C’è un dettaglio romanticissimo che riguarda “Mr. e Mrs. Smith” di cui pochi si sono accorti: lo sapevi?

Il dettaglio dolcissimo che pochi hanno notato in “Mr. e Mrs. Smith”

Tutti ricorderemo le magnifiche scene di azione e combattimento in cui i due protagonisti si sono cimentati. Così come i siparietti divertenti della classica coppia “marito e moglie”. E come dimenticare la magnifica casa in cui abitano, con tanto di armi nascoste in scomparti segreti e nel capanno degli attrezzi in giardino?

Proprio la casa in cui i “signori Smith” abitano è protagonista a sua volta di un romantico dettaglio che pochissimi hanno notato. L’abitazione, infatti, è situata al numero 637 della strada in cui vivono. Forse non tutti lo sanno, ma questa combinazione di numeri, in inglese, ha una traduzione “letteraria”. Vale a dire “Always and Forever” ovvero “Sempre e per sempre”. Una chicca davvero originale e dolcissima che mostra la cura dei dettagli avuta per questa magnifica pellicola. E voi, ve ne eravate mai accorti? Non ci resta che gustarci questo splendido film ancora una volta!