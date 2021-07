Oggi è una delle star dell’acclamata serie tv “Chicago P.D. in cui interprete il coraggioso e impulsivo Adam Ruzek: ricordate in quale celebre e amatissimo film ha recitato Patrick Flueger?

“Chicago P.D.” ripartirà questa sera con una nuova e appassionante stagione. L’amatissima serie tv poliziesca spin-off dell’acclamatissima “Chicago Fire” ha conquistato il pubblico fin dalla prima messa in onda. Tra i personaggi più amati dai telespettatori spicca sicuramente l’impulsivo e coraggioso “Adam Ruzek”. Lo abbiamo ammirato agli inizi come una semplice recluta scelta dal compianto Olinsky come nuovo membro della squadra per poi vederlo diventare una parte fondamentale di essa. Nei panni dell’affascinante poliziotto dell’Intelligence c’è il talentuoso Patrick Flueger: ricordate in qualche iconico e amatissimo film ha recitato da giovanissimo? Andiamo a scoprirlo insieme!

Patrick Flueger: ricordate in quale amatissimo film ha recitato da giovanissimo?

Nato a Red Wing nel 1983, prima di approdare a “Chicago P.D.” abbiamo visto il talentuoso interprete in altre amatissime serie tv. “CSI: Miami”, “Giudice Amy”, “Law e Order – Unità vittime speciali”, “Criminal Minds”. A far decollare la sua carriera, tuttavia, è stato il primo ruolo che ha ricoperto come attore per il grande schermo. Di che parliamo?

Ebbene, forse non tutti lo ricordano (o lo hanno riconosciuto), ma Patrick Flueger ha preso parte ad una pellicola indimenticabile con due premi Oscar e icone del cinema Hollywoodiamo. Il suo personaggio sfoggiava sullo schermo una chioma rosso fuoco davvero inconfondibile. Stiamo parlando dell’amatissimo “Pretty Princess” con Julie Andrews e Anne Hathaway! Patrick Flueger ricopriva il ruolo di Jeremiah, un compagno di scuola innamorato della migliore amica della protagonista. Si tratta della sua primissima esperienza come attore e, di certo, il suo talento non è passato inosservato. Riuscite a crederci?

Non vediamo l’ora di scoprire quali nuove sfide dovrà affrontare “Ruzek” nella nuova stagione di “Chicago P.D.”!