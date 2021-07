E’ la suocera di Raoul Bova ma nessuno l’avrebbe mai detto: sembra davvero una ragazzina la mamma di Rocio Munoz Morales, ve la mostriamo subito!

Il celebre attore, classe ’71, è uno dei più amati in Italia. Il romano ha iniziato la sua carriera televisiva nel programma ‘Scommettiamo che…’ ma ha esordito nel grande schermo nel ’92 interpretando una piccola parte in Mutande pazze. Da lì a poco Raoul è diventato un attore amato e richiesto: oggi è una star italiana. Oltre ad essere talentuoso, è sempre stato uno degli uomini più desiderati dalle donne. Il suo cuore però appartiene alla sua dolce metà, la bellissima Rocio Munoz Morales. Si sono conosciuti sul set di ‘Immaturi – Il viaggio’ e dalla loro storia sono nate Luna ed Alma. Ma avete mai visto la suocera di Raoul Bova? Si tratta della mamma della showgirl, modella ed attrice spagnola: sembra una ragazzina!

E’ la suocera di Raoul Bova ma non lo direste mai: sembra una ragazzina ed è meravigliosa

I fan sono rimasti senza parole nel vedere un’immagine della suocera di Raoul Bova. Si tratta della mamma di Rocio Munoz Morales: la bellissima donna sembra davvero una ragazzina. E’ comparsa nel profilo Instagram della showgirl, modella ed attrice spagnola: “Finalmente con te, mia mamma meravigliosa” ha scritto Rocio come didascalia. Siete curiosi vero di vederla?

La mamma di Rocio si chiama Maria Pilar ed è originaria di Estremadura, in Spagna. Il legame tra la Morales e la sua famiglia è davvero speciale: “Sto sempre in contatto con la mia famiglia. Per sentire meno la lontananza, faccio molte videochiamate con mia madre Maria Pilar, mio padre Manuel, e le mie due sorelle maggiori, Veronica e Pilar, ma anche con mia nonna e le mie nipotine” aveva raccontato Rocio in un’intervista a Diva e Donna.