Al Bano non ci sta e risponde alle polemiche: “Non ho sbagliato niente”, cos’è successo

La risposta di Al Bano alle polemiche generate dalla curia riguardo la sua esibizione canora nella Cattedrale di Andria qualche settimana fa.

Sempre sotto i riflettori pur non volendo: si potrebbe riassumere così la vita di Al Bano Carrisi che stavolta si è trovato suo malgrado al centro di alcune polemiche su un tema piuttosto particolare.

Qualche settimana fa il celebre artista di Cellino San Marco si è esibito durante un matrimonio nella Cattedrale di Andria cantando sulle note dell’Ave Maria di Gounod. Tale performance, per quanto gradita ai presenti alla cerimonia religiosa, ha suscitato una reazione negativa da parte della curia.

“A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro”, ha tuonato monsignor Luigi Mansi, vescovo della diocesi di Andria. “I sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi di questo genere”, gli ha fatto eco la curia.

Ma come avrà reagito Al Bano a queste critiche?

Al Bano reagisce fermamente alle polemiche: la risposta del cantante

L’ex marito di Romina Power non si è lasciato affatto intimorire dalle critiche ricevute ed ha risposto per le rime esponendo la sua visione della situazione.

“Sono stato invitato al matrimonio di un mio caro amico e in chiesa ho intonato un canto sacro. L’altare è il più bel palcoscenico che esista. Io mi bacchetterei da solo se avessi fatto qualcosa di sbagliato, ma così non è stato”, ha spiegato Al Bano.

Voi cosa ne pensate? Condividete le critiche rivolte al comportamento dell’artista pugliese?