Uomini e Donne, brutta notizia per i fan della trasmissione di Canale 5: arriva una drastica decisione che nessuno si aspettava.

È una delle trasmissioni più amate e seguite di sempre. Attualmente in vacanza per il consueto stop estivo, Uomini e Donne tornerà con una nuova, ricchissima, stagione a settembre. La data della prima puntata sarà, con ogni probabilità, lunedì 13 settembre.

Nelle ultime ore, però, è trapelata una notizia per niente piacevole per gli appassionati del programma di Maria De Filippi. La decisione di Mediaset è stata drastica. Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, brutta notizia: accadrà dalla prossima settimana, la decisione di Mediaset

Avete seguito la replica della scelta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, andata in onda mercoledì sera, 14 luglio, su Canale 5? Ebbene, a quanto pare sarà l’unica puntata ritrasmessa in tv. Mediaset avrebbe deciso di cancellare la messa in onda di Uomini e Donne – La scelta, gli speciali dedicati alle scelte dei tronisti nel castello: avremmo dovuto vedere le repliche in onda ogni mercoledì sera.

La decisione, probabilmente, deriva dagli ascolti bassi ottenuti nella prima puntata in replica, che ha ottenuto solo il 7% di share: la serata è stata vinta da Superquark, in onda con la nuova edizione. Le scelte di Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, tutte avvenute di sera durante la festa al castello, non saranno quindi ritrasmesse in tv.

Una brutta notizia per tutti i fan che volevano rivivere le emozioni delle coppie nate proprio grazie al programma di Canale 5. Come quella formata da Lorenzo e Claudia, che, a distanza di due anni, sono ancora super innamorati. Non ci resta che attendere settembre per conoscere i nuovi tronisti e sperare che nascano nuove emozionanti storie d’amore! E voi, chi vorreste vedere sul trono più famoso della tv?