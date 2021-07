Sapete chi è il padre di Antonella Clerici? Una volta gli fece una meravigliosa sorpresa in diretta televisiva: la conduttrice si emozionò molto, anche il pubblico di Rai Uno!

Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici italiane più amate del piccolo schermo. Dopo aver debuttato negli anni ’80 in reti locali, è diventata famosa negli anni ’90 conducendo diversi programmi sportivi in Rai. Sono tantissimi i programmi che portano il suo nome come Il treno dei desideri, La prova del cuoco, Ti lascio una canzone, Portobello, lo Zecchino d’Oro, E’ sempre mezzogiorno. E’ proprio durante la diretta di quest’ultimo programma da lei condotto che è arrivata una magnifica sorpresa. E’ apparsa felicissima la Clerici: a telefonarla, in diretta, è stato proprio il suo papà!

Antonella Clerici, chi è suo padre: una volta le fece una commovente sorpresa in diretta tv

In occasione della Festa del papà che si festeggia il 19 marzo, Antonella Clerici ha ricevuto, in diretta televisiva, una magnifica sorpresa da suo padre. La conduttrice all’improvviso ha sentito la voce di suo padre che è intervenuto al telefono: “Ciao sono papà. “Visto che sorpresa? Mi sono detto che oggi è la festa del papà quindi bisogna che intervenga. Allora sono intervenuto. In genere mi chiami tu e invece nella festa del papà ti ho preceduto”.

Ma chi è il papà di Antonella Clerici? Si chiama Giampiero Clerici ma non abbiamo molte informazioni sul suo conto. Una cosa è certa, la celebre conduttrice televisiva è molto legata alla sua famiglia. Per suo padre ha espresso parole meravigliose dopo la sorpresa: “Sei uno straordinario papà, grazie di tutto.Un bacio, grazie papà, che sorpresa che mi avete fatto. Il mio papone, come tanti papà, non è che lo si può vedere spesso in questo periodo, perché naturalmente dobbiamo proteggere i nostri papà più grandi. E quindi si fa più fatica a incontrarsi ma col cuore siamo sempre lì. Che bello il mio papà Giampi, è molto simpatico tra l’altro il mio papà”.