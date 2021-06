Antonella Clerici e Paolo Bonolis, spunta un retroscena davvero da pelle d’oca: non tutti sapevano, cos’è successo esattamente.

Senza alcun dubbio, non hanno affatto bisogno di presentazioni, Antonella Clerici e Paolo Bonolis. Due vere e proprie colonne portanti della televisione italiana, entrambi vantano di un successo davvero clamoroso. Quello che, però, in pochissimi sanno è che tra di loro esiste uno splendido rapporto di amicizia, di stima e di affetto. È la stessa Clerici a raccontarlo nel corso di una recentissima puntata de “È sempre mezzogiorno”.

Leggi anche –> Antonella Clerici incanta i fan con una foto del 1995: quanta bellezza!

Tra Paolo Bonolis ed Antonella Clerici, seppure appartenenti a due realtà televisive completamente diverse e “contrastanti”, non esiste alcun tipo di rivalità, bensì uno splendido rapporto di amicizia e di stima reciproca. È proprio questo che le recentissime parole della padrona di casa de “È sempre mezzogiorno” hanno fatto intendere nel corso di una puntata della sua trasmissione. Probabilmente per la prima volta, infatti, la conduttrice ha rivelato un inedito retroscena su Bonolis.

Antonella Clerici e Paolo Bonolis, l’inedito retroscena da brividi: lo sapevate?

Nel corso di una recentissima puntata de “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici non ha affatto potuto fare a meno di raccontare, probabilmente per la prima volta in assoluto, un vero e proprio retroscena da brividi su Paolo Bonolis. Ricordiamo perfettamente che, nel lontano 2005, il conduttore romano di “Avanti un altro” e di altri strepitosi programmi è stato al timone del Festival di Sanremo. E ricordiamo benissimo che al suo fianco, come co-conduttrice e valletta, c’era proprio la splendida Clerici.

Leggi anche –> Paolo Bonolis, incredibile colpo di scena: riguarda sua moglie Sonia

A quanto pare, la scelta di volere Antonella Clerici al suo fianco non è stata affatto casuale, bensì mirata e ponderata. Sembrerebbe, infatti, che prima di prendere le redini in mano del Festival, Paolo Bonolis l’abbia chiamata ed abbia detto: “tu sei una che porta il buonumore e l’allegria, per questo ti vorrei nel mio Sanremo”. Facendo, inoltre, riferimento al fatto che sua figlia Silvia, primogenita del conduttore nata con una cardiopatia, mangiasse soltanto quando vedeva la bella Clerici al timone de “La Prova del Cuoco”.

Insomma, un retroscena da brividi. E che, senza alcun dubbio, fa venire la pelle d’oca a tutti. Ma che, d’altro canto, sottolinea il rapporto di stima reciproca. –